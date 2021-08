Así como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max; Paramount+ le da la bienvenida al verano 2021 y anuncia las adiciones a su catálogo para el mes de agosto.

Aunque ciertamente menos popular que Netflix -que aun defiende la corona como la plataforma de streaming más popular-; Paramount+ cuenta con un catálogo envidiable con 30 mil episodios de TV, 2 mil 500 películas y más de 30 series, gracias a la alianza entre Paramount y ViacomCBS, esta última, propietaria de marcas como MTV, Nickelodeon, BET, Comedy Central y Showtime.

El estreno de prometedoras películas como ‘Infinite’, series consagradas como ‘MacGyver’ y contenido dedicado a los más pequeños del hogar conforman las nuevas propuestas de Paramount+ para el mes ya en curso. A continuación detallamos los títulos más destacados y te compartimos la lista completa de estrenos.

Infinite, 2021

Protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida por Antoine Fuqua (‘Día de Entrenamiento’); ‘Infinite’ es una película de acción/ciencia ficción original de Paramount+, que explora el concepto de reencarnación mediante una trama que enganchará al espectador.

El thriller ofrece sorprendentes personajes que utilizan recuerdos y habilidades aprendidas en vidas pasadas para garantizar que el futuro de la humanidad esté protegido de aquellos que buscan acabar con la vida en el planeta. Disponible el 11 de agosto.

Fatman, 2020

En 2020 se estrenó la comedia negra navideña ‘Fatman’, cuyo protagonista es el siempre confiable Mel Gibson.

La historia es sencilla, bizarra y divertida: Sigue a un poco ortodoxo “Santa Claus” (Gibson) quien mientras lucha por mantener a flote su negocio, tiene que lidiar con un asesino a sueldo enviado por un pequeño y furioso niño, quien recibió un trozo de carbón como regalo en Navidad. Disponible el 1ro de agosto.

Parot, 2013

España, 2013. Tras la anulación de la Doctrina Parot, casi un centenar de terroristas, violadores y asesinos en serie son puestos en libertad antes de que finalicen sus condenas. La sociedad clama indignada por la decisión… y alguien parece escuchar.

Uno a uno, los presos liberados aparecen asesinados de la misma forma que lo fueron sus víctimas. Ante los llamados a la venganza y el elogio mediático, “Isabel Mora” (Adriana Ugarte), una policía noble y perseverante que quedó marcada por la violación que sufrió en su juventud a manos de uno de los presos liberados; lo arriesgará todo para atrapar al justiciero.

Parot es una serie de televisión española de género policíaco original de Televisión Española. Está basada en la anulación de la Doctrina Parot en España en 2013. Disponible el 20 de agosto.

A Tale of Love and Darkness, 2015

Una de las actrices favoritas de Hollywood, Natalie Portman, actúa, dirige y escribe en ‘A Tale of love and Darkness’, originalmente estrenada en 2015. La historia sigue al joven “Amos Oz”, con el telón de fondo del final del Mandato Británico para Palestina y los primeros años del Estado de Israel.

La película detalla la relación del joven con su madre y sus inicios como escritor, al tiempo que analiza lo que ocurre cuando las historias que contamos se convierten en las que vivimos.

Angel Has Fallen, 2019

Mucha drama y acción es lo que ofrece ‘Angel Has Fallen’, tercera entrega de la serie de películas Olympus Has Fallen, después de ‘Olympus Has Fallen’ del 2013 y ‘London Has Fallen’ de 2016.

La cinta sigue al agente del servicio secreto “Mike Banning” (Gerard Butler), en su huida tras ser acusado injustamente de haber intentado asesinar al presidente de los Estados Unidos “Allan Trumbull” (Morgan Freeman). Disponible el 1ro de agosto.

Películas

Fatman – 1 de agosto

Angel Has Fallen – 1 de agosto

Infinite – 11 de agosto

Parot – 20 de agosto

A Tale of Love and Darknes

Call Me by your Name

Only Lovers left Alive

Series

100 Code

Mirage

Chosen

MacGyver Temporadas 1 a 7

Infantiles