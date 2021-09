No porque a Quentin Tarantino algo se le haga bueno, significa que debamos de obligatoriamente verlo, sin embargo, siempre resulta interesante el entender qué hay dentro de las cabezas de nuestros directores favoritos y sus gustos personales.

Y tras haber realizado una entrevista para la revista Far Out Magazine, Tarantino confesó que para él, la película más impresionante que había visto en nuestros tiempos no era ni de Cuarón, ni de Del Toro ni de nadie que recientemente se haya convertido en un aclamado director por la Academia.

La película que más ha sorprendido a Tarantino en nuestros tiempos, es nada más y nada menos que ‘Unbreakable‘, largometraje dirigido por M. Night Shyamalan en el año 2000.

¿La razón? Para Tarantino era obvio que M. Night estaba intentando presentarnos a su versión propia de “súper héroes”. Sin embargo, la manera en la que lo hizo fue sumamente humana y obscura.

No hay súper poderes sin antes haber sido testigo de una tragedia ó algún sacrificio, y para Quentin la manera en que M. Night lo presentó fue única:

“Comencemos porque tiene la mejor actuación de Bruce Willis en una película –creo que él está absolutamente magnífico en el film– sino que también es un brillante recuento de la mitología de Superman. Para mí, la película fue muy oscura cuando salió a la luz en cuanto a lo que trataba”. Quentin Tarantino en entrevista para Far Out Magazine

¿Será? Hay quienes consideran a ‘Unbreakable‘ un churro pero, la palabra de Tarantino es la palabra de Tarantino.