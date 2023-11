A los fanáticos de la animación (en cualquiera de sus formatos) les encanta ver mash ups imposibles. En esta ocasión, los amantes de Nintendo se complacerán al saber que uno de los títulos favoritos de la franquicia de videojuegos, ‘Zelda: Ocarina of Time’, fue reimaginado al más puro estilo de otra de las compañías favoritas de Japón, Studio Ghibli.

El vídeo de YouTube, con una duración de 18 minutos, fue subido por el creador RwanLink, quien presentó nuevas interpretaciones musicales compuestas por Marie-France Gilbert (Mosik).

Según RwanLink, el clip completo fue creado en Unreal Engine 5 y el proyecto le llevó “600 horas” a lo largo de “4 meses”, involucrando la creación de “30 personajes diferentes [exclusivamente] para este video”.

En el vídeo, RwanLink menciona que inicialmente comenzó el proyecto como algo “pequeño y divertido”, pero eventualmente se convirtió en un proyecto mucho más ambicioso del que se siente “muy contento con el resultado”.

RwanLink solía enfocarse en la creación de entornos realistas, pero esta vez intentó algo diferente inspirándose en las películas del Studio Ghibli. Su objetivo era fusionar su trabajo “con el mundo de Zelda: Ocarina of Time, como tributo al 25 aniversario del juego”.

Los comentarios sobre el vídeo elogian la animación, con un usuario calificándola como “más que asombrosa”. Otro usuario agregó: “Ni siquiera puedo encontrar palabras para describir lo impresionante que es esto”.

Esta animación se presenta después de que Nintendo anunciara oficialmente el desarrollo de una película de acción real de ‘Legend of Zelda’, dirigida por Wes Ball, director de ‘Kingdom Of The Planet Of The Apes’.

Shigeru Miyamoto, cocreador de la franquicia, fungirá como productor ejecutivo. Además, Avi Arad (‘Spider-Verse’), exdirector de operaciones de Marvel, recibió una petición personal de Miyamoto para producir la película.