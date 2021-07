Pese a que Quentin Tarantino ha confesado sentirse en el momento perfecto para retirarse de su carrera como cineasta, es posible que el legendario director sí continúe con el proyecto de ‘Kill Bill 3’.

Tanto así que WGTC recientemente ha reportado que Quentin ya tiene a una actriz en la mira para interpretar a la hija de “The Bride”; sí, aquella pequeña por la que tanto luchó durante las primeras dos entregas de ‘Kill Bill’.

¿Y quién es la elegida? Nada más y nada menos que Maya Hawke, la actriz que muchos conocieron gracias a ‘Stranger Things’ y que en efecto, es hija de Uma Thurman.

Sobre todo porque no es la primera vez que trabajarían juntos, ya que como pueden recordar, Maya salió en ‘Once Upon A Time in Hollywood’.

¿Será? Ojalá este no sea otro de los muchos proyectos que Tarantino deja en la nevera. ¡Amaríamos ver el desenlace de esta historia en la que aún falta una venganza por cobrar! La hija de Vernita Green.