El día que Marvel decidió dar vida a Iron Man en la pantalla grande, fue en definitiva el inicio de algo más grande de lo que ellos podían imaginar.

Y aunque en ese entonces, la reflexión fue clara como “hagamos una segunda película”, la mala recepción dejó una lección muy valiosa: “si vamos a sacar secuelas, asegurémonos que exista un por qué para hacerlo”.

A diferencia de otro tipo de películas, tanto el estudio como Marvel entendieron algo: “Los fans de los cómics no pidieron estas películas, así que darles algo que no quieren es apunte a quedarnos en la banca rota”.

Sin embargo, pese a los muchos errores y malas reseñas que ‘Iron Man 2’ tuvo, todos los puntos de partida que la película planteaba abrió directamente las puertas a lo que hoy conocemos como el MCU.

Tal y como comicbook reporta, existen varios elementos importantes: la introducción de Natasha Romanoff a la película, la llegada de Nick Fury y la bienvenida de S.H.I.E.L.D. a la historia; los problemas y demonios personales de Tony como ser humano y su necesidad por proteger no sólo a su país, sino al planeta entero.

‘Iron Man 2’ como película, fue mala e innecesaria, pero como punto de partida para crear el MCU y decidir invertir en crear a los ‘Avengers’, fue importantísima.

De ahí fue que Kevin Smith comenta que el libro ‘The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe’, destaca que las películas comenzaron a ligarse entre ellas para prometer “algo más”.



De esa manera si Marvel fallaba el tiro, se podría justificar en que “es sólo un escalón a algo más grande”, cosa que sucedió con ‘Civil War’ que fue terrible y ‘Spider-Man: Homecoming’, películas horribles y que golpeaban los arcos narrativos principales, pero que al final fueron claves para dar vida a ‘Avengers: Infinity War’ y eventualmente ‘Endgame’.

Marvel ahora no hace películas que pretenden el gol desde la media cancha; ahora sus series y siguientes proyectos cinematográficas apuntan a una cosa: sentar las bases para el siguiente ‘Infinity War’ de la Fase 4; el equivalente de esas dos épicas películas que hasta la fecha nos tienen hablando de Thanos y las gemas del infinito.



Y de ahí el gran secreto: todo es construir las escaleras y el momentum al más grande y glorioso gran final.