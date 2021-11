Disney+ está próximo a celebrar 2 años de su llegada al mundo del streaming, y es por eso que este 12 de noviembre la casa del ratón celebrará el Disney Plus Day.

Con trailers exclusivos, anuncios importantes y muchas nuevas sorpresas que están próximas a revelarse tanto en el universo de Marvel como en el de Star Wars, la plataforma aprovecha este día para sorprender a todos sus fans.

Pero probablemente la más emocionante de todas hasta ahorita, ha sido el anuncio que han hecho con respecto al catálogo de Marvel, el cuál será actualizado a formato IMAX para disfrute de todos los fans.

Desde la primera hasta la última película, incluyendo series y proyectos alternos, recibirán un necesario update para estar a la altura de esta dura competencia en el mundo del streaming.

Tal y como WGTC reporta, además de todas las películas que tú ya conoces, incluirá también la llegada de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ en Disney+, así que agárrate que se vienen cosas muy grandes para todos los suscriptores.

¿Están listos? Disfruta del Disney Plus Day 2021 directamente en la plataforma.