¡Marvel, DC, tiemblen, que “Batman” obtendrá una nueva película animada, cortesía de HBO Max Latinoamérica! Según Variety se titulará Batman Azteca: Choque de Imperios, y su anuncio oficial se produjo en el marco del 37º Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

Batman Azteca supondrá la primera colaboración entre Warner Bros. Animation; Particular Crowd, Chatrone y la mexicana Anima Studios, estos últimos, responsables de ‘El libro de la vida’. La película de animación en español trasladará al Caballero Oscuro a la cultura mesoamericana y al México azteca, en una historia original adaptada por el streamer. La producción tendrá lugar en México y utilizará talento local para completar el reparto.

Batman Azteca: Choque de Imperios es protagonizada por “Yohualli Coatl”, un joven azteca quien pierde a su padre cuando éste es asesinado por los conquistadores españoles. El padre de “Coatl” era “Toltecatzin”, el líder de su pueblo. El niño busca refugio con el rey “Moctezuma” y el sumo sacerdote “Yoka”, que son los señores de Tenochtitlan. La sinopsis ofrece:

“Utilizando el templo de Tzinacan, el dios murciélago, como guarida; Yohualli se entrena con su mentor y ayudante, Acatzin, desarrollando equipo y armamento para enfrentarse a la invasión española, proteger el templo de Moctezuma y vengar la muerte de su padre”. Vía Variety.

Warner Bros. no ha sentido ningún temor de lanzar contenido de Batman, con el Caballero Oscuro encabezando varios programas de televisión y películas animadas, junto con películas de éxito.

Batman: Soul of the Dragon fue una de las películas de animación más recientes que Warner Bros. Animation estrenó en 2021, y fue también otra historia original que involucraba a personajes conocidos del Universo DC como “Richard Dragon”, “Lady Shiva” y “Bronze Tiger”. Por su parte, la película animada de dos partes Batman: The Long Halloween adaptó la popular historia de “Jeph Loeb” y “Tim Sale”.