Desde sus primeros días de rebeldía, hasta la cadena de sucesos que la llevaron a convertirse en la infame y temida “Cruella De Vil”.

Cruella es una nueva adaptación de la historia originalmente escrita por Dodie Smith en el ‘56, y convertida en animación por Clyde Geronimi en el ‘61, donde Emma Stone toma la piel de “Estella”, una joven estafadora con hambre de fama y éxito que poco a poco se irá haciendo de un lugar en el mundo de la moda de los años 70.

Y mientras que el elenco que da vida a la película está conformado por grandes estrellas como Emma Thompson, Emily Beecham y Mark Strong, el OST es igual de estelar que su casting ya que no solo el tema principal fue escrito y producido por Florence + The Machine, sino que la selección musical en sí tiene vida propia, gracias a la presencia de nombres como Nina Simone, Nancy Sinatra, Blondie y muchos otros más.

Dejando la labor musical a cargo de Nicholas Britell, ‘Cruella’ tiene el lujo de presumir que además de canciones originales como “Call Me Cruella” de Florence + The Machine, el soundtrack cuenta con clásicos como “Should I Stay Or Should I Go” de The Clash que forman parte de cada etapa de crecimiento que veremos del personaje en la pantalla grande.

Basados en la revolución punk de los años 70, pero adaptado a la escena de diseño y moda que existía en la ciudad de Londres de ese entonces, el soundtrack es una mezcla entre distorsiones y elegancia : contraste que podemos apreciar con “Feeling Good” de Nina Simone y “I Wanna Be Your Dog” de The Stooges.

Ahora bien, Britell no curó el OST con estas canciones sólo porque sí; al adentrarnos en el soundtrack de la película, notamos que los tracks seleccionados van desde el ‘65 hasta el ‘78, dando mayor énfasis a leyendas femeninas como Nancy Sinatra, Tina Turner, Connie Francis, Georgia Gibbs, Blondie y por supuesto la ya antes mencionada, Nina Simone.

Esto habla de cómo la labor sonora de Cruella cierra un círculo de empoderamiento que inicia desde el guión y concluye precisamente en la manera en que la música también cuenta la historia del filme.

Y aunque existe una línea narrativa perfectamente trazada en el soundtrack de Cruella, el mismo no se excluye de grandes éxitos y clásicos de la música como lo son “Perhaps, Perhaps, Perhaps” de Doris Days del ‘48; “I Love Paris” de Georgia Gibbs que data desde el ‘53; y “Who’s Sorry Now” de Connie Francis que nos transporta al ‘58.

Una mezcla elegante de distorsiones y rebeldía, para relatar la historia de una de las villanas más temidas e importantes de Disney.

La película ya está disponible tanto en cines como en la plataforma de Disney+, Premier Access con costo adicional. Si aún no la viste, ¡prepárate con este increíble soundtrack!