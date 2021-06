Antes de que se confirmara que Michael Keaton volvería a interpretar a “Bruce Wayne” en The Flash, ciertos rumores aseguraban que Warner Bros. centraría su atención en reclutar a Christian Bale para un cameo, si el Caballero Oscuro de Tim Burton no se negaba.

Cuando Keaton dijo que no estaba garantizado que apareciera, el rodaje estaba a semanas de comenzar y era demasiado tarde para reajustar el guión, por lo que The Flash necesitaba al menos un Batman más -además del Cruzado con Capa de Ben Affleck-, pero Bale siempre se sintió como una posibilidad remota independientemente de la situación.

Casi se puede sentir el fastidio del actor cada vez que le preguntan por el héroe en entrevistas, cuando ha pasado una década desde que se enfundó en el traje por última vez; y eso sin mencionar el hecho de que nunca ha hecho una sola aparición como cameo en nada, a pesar de que su carrera se remonta a 35 años atrás, desde sus inicios como estrella infantil.

Sin embargo, el insider Daniel Richtman ha informado (vía We Got This Covered), que Bale todavía está en conversaciones para aparecer en The Flash, incluso con Keaton en Inglaterra rodando escenas ahora mismo.

Por supuesto, la palabra “todavía” es un poco engañosa cuando nunca ha habido, de hecho, ninguna palabra oficial de alguien que no sea el propio Richtman de que la estrella de la Trilogía del Caballero Oscuro haya hablado con Warner Bros. y DC Films sobre un posible regreso, y dado que el ganador del Oscar rechazó una cuarta salida en solitario bajo la capa, y hace tiempo que cerró la puerta a ese capítulo de su vida; probablemente sea mejor no ilusionarse con que esto ocurra.