La obra de Frank Herbert ha sido uno de los pocos titanes de la literatura que por muchos intentos que el cine ha hecho por poderla adaptar, simplemente nadie ha logrado llevar ni siquiera el 30% de lo que el libro representa en cuestión literaria a la pantalla grande.

David Lynch lo intentó y el esfuerzo, por muy bueno que haya sido para los fans de la saga que al menos tuvieron una representación de la misma en el séptimo arte, en materia de cine fue muy chusca y se quedó cortísima a comparación de lo que Jodorowsky planeaba en 1970 con su versión propia.

¿Quienes iban a actuar? Nada más y nada menos que Mick Jagger, Orson Welles y Salvador Dalí, por comenzar a mencionar a algunos. ¿Quién la iba a musicalizar? Nada más y nada menos que Pink Floyd en la cúspide de su carrera (entre el ‘Wish You Were Here’ del ’75 y ‘The Wall’ del ’79, imagínense eso), y esto ni siquiera es lo más llamativo.

En esos entonces, Hans Ruedi Giger, ahora reconocido artista pero que en esos entonces se presentaba como un emergente creativo que más adelante daría vida al concepto de biomáquinas para filmes como ‘Alien‘, ‘Poltergeist II‘ y eventualmente hasta ‘Batman Forever‘, sería el encargado de dar vida a los sets acompañado por los conceptos artísticos de Jean Henri Gaston Giraud mejor conocido como Moebius.

Moebius, quien en su momento dejó una galaxia de posibilidades abiertas, fue el único artista que verdaderamente conectó con la concepción visual que Jodorowsky tenía de ‘Dune‘.

Para el director chileno, ‘Dune‘ es una película imposible; él mismo relata en el documental ‘Jodorowsky’s Dune‘ de 2013 que el proyecto comenzó a ser tan ambicioso, que Hollywood le otorgó la gigantesca cantidad –para esos entonces– de $9.5 millones de dólares, de los cuáles antes de siquiera iniciar el primer día de rodaje, Alejandro ya se había gastado $2 millones de ellos únicamente en bocetajes, pre-producción, conceptos y demás.

¿El guión? “Era del tamaño de una guía telefónica”, decía Frank Herbert, autor del libro que eventualmente, sería el primero en en anunciar que no había forma humana de realizar una película de 14 horas, y entre todas las complicadas visiones y ángulos artísticos que Jodorowsky tenía, veía imposible traducir su obra a la pantalla grande.

“En lo personal cuando David Lynch sacó su versión y me invitaron a verla, me dolía tan sólo pensar que alguien había logrado lo que yo no.



Pero mi hijo me convenció. Me dijo “Enserio ve a verla” y cuando lo hice, a cada momento y en cada nueva escena que aparecía me ponía feliz porque pensaba “Wow, esto es una auténtica mierda” y me tenía contento el darme cuenta de que no era yo quién había fallado, sino que en realidad ‘Dune’ es una leyenda; un proyecto imposible de realizar”.