La serie original de ‘Arthur’ podrá haber llegado a su fin, pero sus creadores no están necesariamente dispuestos a dejar ir al oso hormiguero de gafas todavía.

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, coincidiendo con el final de los queridos dibujos animados de la PBS; el creador Marc Brown y la productora ejecutiva Carol Greenwald hablaron de los posibles planes futuros para la franquicia, incluida una película de acción real protagonizada por John Legend.

El último episodio de ‘Arthur’ dio a los fans, tanto a los antiguos como a los nuevos; una conclusión satisfactoria al revelar cómo serían los personajes de adultos. Sin embargo, con series de televisión tan populares como ‘Sex and the City’ y ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ teniendo revivals, el equipo de ‘Arthur’ no se opone a continuar con la historia de los adultos.

“Hace varios años, [mi hijo] tuvo la idea de que sería interesante hacer una versión de acción real de Arthur”– dijo Brown, cuyo hijo ha trabajado durante mucho tiempo como productor de la serie animada.

“No podía entenderlo del todo, pero es una idea intrigante. Puede que también se esté preparando un largometraje sobre Arthur… El tema es muy oportuno, y puede que incluso haya una persona realmente interesante involucrada… Quiero decir, si pudiera elegir a una persona que me encantaría que formara parte de este proyecto, podría ser John Legend“. Vía The Hollywood Reporter.

‘Arthur’ es el programa animado infantil más longevo de la historia de Estados Unidos, y una de las series de animación más longevas del país en general, solo superada por ‘Los Simpson’. Concluyó este año después de 25 temporadas.