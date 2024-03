Es bien sabido que el público argentino es aguerrido cuando hablamos de rock & roll. Y aunque no fue precisamente rock lo que escucharon durante la última jornada del festival Lollapalooza en su país, vaya que se han vuelto tendencia por la energía desplegada en el set de uno de los titanes del nu metal: Limp Bizkit.

Limp Bizkit enloquece al público argentino en Lollapalooza 2024

En Latinoamérica arranca la temporada de festivales de primavera, y el público argentino vibró durante tres días seguidos con su propia edición del Lollapalooza, marcado por la nostalgia dosmilera de grupos como Blink-182, The Offspring y Thirty Seconds To Mars, por mencionar algunos.

Limp Bizkit, mientras tanto, fue uno de los actos estelares de la última jornada del evento, y su actuación se ha vuelto viral en redes sociales por la pasión desbordada de los fans mientras Fred Durst y compañía tocan uno de sus grandes clásicos, “Break Stuff“.

En apenas una hora, Limp Bizkit logró entregar un set lo suficientemente potente para que 125 mil personas perdieran la cabeza bajo el escenario.

Tocaron las infaltables de su catálogo, como “Nookie“, Take A Look Around“, “Re-Arrenged” y “My Generation“. En esta última, Fred Durst tuvo que anunciar una breve pausa por un “problema de seguridad entre el público”, ya que los ánimos estaban bastante encendidos.

También hubo espacio para algunos covers como “Behind Blue Eyes“, original de The Who, y “Killing in the Name” de Rage Against the Machine. Cerraron con un outro de “Jump Around” de House of Pain, y tocaron “Break Stuff” dos veces.

Fred Durst como el maestro Roshi de Dragon Ball

Por si la enérgica actuación de Limp Bizkit no fuera suficiente, otra cosa que encantó a los seguidores del conjunto fue el outfit que eligió Fred Durst, sospechosamente parecido al que alguna vez usó el maestro Roshi.

Sí, hablamos del maestro Roshi de Dragon Ball. “Quizás fue un homenaje por la muerte de Akira Toriyama”, dijo un usuario en redes sociales. “Separados al nacer”; “Claro, si tienen la misma edad”; “My Degeneration” y “Encontró las 9 esferas del dragón”, fueron algunos otros de los comentarios de los fans.