Pese a que ya no es uno de los artistas más escuchados en Spotify, Peso Pluma continúa dando de qué hablar y figurando en las tendencias nacionales. Ahora, destaca que el cantante de “Lady Gaga” fue invitado a subir al escenario por el mismísimo Drake, durante uno de los conciertos del rapero en los Estados Unidos.

Ahora mismo, Drake se encuentra de gira junto a 21 Savage promocionando su más reciente álbum colaborativo, ‘Her Loss‘, además de su último álbum en solitario, ‘For All the Dogs’.

Una de las últimas paradas del tour fue en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas, espectáculo que Peso Pluma vio desde el área de invitados especiales.

Drake invitó a Peso Pluma a subir al escenario durante su concierto en San Antonio

Tal y como se aprecia en videos en redes sociales, Peso Pluma estaba en primera fila durante el concierto de Drake en San Antonio, a lado de importantes figuras del rap anglosajón como Lil Durk, Central Cee, 4Batz y J. Cole. Pero fue el cantante de corridos tumbados el que llamó la atención del canadiense, pues lo invitó a subir durante unos segundos al escenario.

“Hola, San Antonio. Será mejor que hagan ruido para mi hermano, Peso Pluma. Sí, señor”, comentó Drake para presentar al mexicano.

Aunque es famoso por ser el representante de la nueva era del regional mexicano, Peso Pluma no es ajeno al rap. Ha colaborado con artistas del género como Alemán, Santa Fe Klan, Duki, Milo J y Gera MX; por lo que una colaboración con Drake no sería tan descabellada.

Peso Pluma protagonizó la portada de la revista Rolling Stone en los Estados Unidos

En el preámbulo del lanzamiento de su próximo álbum, ‘Exodo‘, Peso Pluma hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ocupar la portada de la revista Rolling Stone en los Estados Unidos.

Desde su campamento de escritura en Miami, Pluma habló sobre los motivos de este próximo esfuerzo, cuarto en su trayectoria que, en sus propias palabras, será un poco más oscuro de lo que le hemos escuchado con anterioridad.

Evitó hablar sobre temas personales (como su ruptura con Nicki Nicole), e incluso fue comparado con el ícono de los Rolling Stones, Mick Jagger, en un comentario destacado de su manager George Prajin. Entérate de los detalles por aquí.