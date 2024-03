Si aún no tienes planes para vivir el próximo eclipse solar, Vampire Weekend te ofrece una excelente opción. El conjunto neoyorquino dará un show en livestream desde Austin, Texas, que tendrá lugar durante este increíble evento astronómico, que será visible en los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México.

Vampire Weekend dará un concierto virtual durante el próximo eclipse solar

Vampire Weekend tocará en el Moody Amphitheater de la ciudad el lunes 8 de abril, y se espera que el espectáculo comience a las 12:00 hora local y dure aproximadamente dos horas y media.

A las 13:36, habrá unos dos minutos de oscuridad total cuando la luna pase directamente entre la Tierra y el sol, y se prevé que partes de Norteamérica experimenten este raro acontecimiento.

A pesar de que el eclipse pasará por una gran parte de México, no en todos los estados se verá de la misma forma. Será visible como eclipse total principalmente en Durango, Coahuila y Sinaloa, que tendrán la mayoría de su territorio dentro de su sombra.

La banda transmitirá en directo el espectáculo a través de la plataforma de streaming Veeps. Las entradas son gratuitas y pueden solicitarse por aquí.

Vampire Weekend se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Only God Was Above Us’

Este espectáculo irrepetible tendrá lugar sólo tres días después del lanzamiento del quinto álbum de Vampire Weekend, ‘Only God Was Above Us’, sucesor de ‘Father of the Bride’ del 2019.

La semana pasada publicaron su último sencillo, “Classical“, que sigue a los dos anteriores, “Capricorn” y “Gen-X Cops”. El álbum sale el 5 de abril a través de Columbia y puedes pre-ordenarlo/pre-guardarlo por aquí.

Mientras tanto, Vampire Weekend lanzó recientemente un nuevo podcast llamado ‘Vampire Campfire‘. Los episodios serán “lanzados semi-regularmente en el futuro previsible”, ofreciendo una invitación “detrás de las escenas en un ritual de larga data y anteriormente privado de Vampire Weekend: las frecuentes charlas de fogata donde Baio, CT y Koenig se reúnen para discutir y hacer una lluvia de ideas sobre todas las cosas de Vampire Weekend – y mucho más.”