Tras varios años de adelantos y alguna actividad misteriosa en redes sociales durante esta semana, Vampire Weekend ha revelado oficialmente detalles sobre su quinto álbum de estudio.

El nuevo trabajo, titulado ‘Only God Was Above Us’, estará disponible el 5 de abril a través del sello Columbia. A manera de anticipo, dos canciones del LP, “Capricorn” y “Gen-X Cops”, se lanzarán el 16 de febrero. Más abajo, encontrarás la portada, la lista de canciones y un tráiler.

Ezra Koenig, Chris Baio y Chris Tomson, se embarcaron en la creación de esta nueva obra en estudios ubicados en Nueva York, Los Ángeles, Londres y Tokio. Koenig, además de escribir la mayoría de las letras entre 2019 y 2020, también produjo el álbum junto a Ariel Rechtshaid (Madonna, U2). La mezcla estuvo a cargo de Dave Fridmann, y la masterización fue realizada por Emily Lazar.

La inspiración para el título del álbum, ‘Only God Was Above Us’, proviene de un titular de periódico presente en una fotografía de 1988 capturada por Steven Siegel. Esta fotografía, denominada “Subway Dream 11”, ha sido seleccionada como portada para el nuevo álbum de Vampire Weekend.

En paralelo al álbum, Vampire Weekend ha anunciado un concierto que se llevará a cabo en el Moody Amphitheater de Austin con motivo del eclipse total de sol el 8 de abril.

Portada y tracklist de ‘Only God Was Above Us’

Tras publicar sus tres primeros álbumes en un periodo de cinco años, Vampire Weekend ha decidido tomarse más tiempo entre cada lanzamiento. ‘Father of the Bride’ vio la luz en mayo de 2019, seis años después de ‘Modern Vampires of the City’. Durante ese lapso, el miembro fundador Rostam Batmanglij abandonó la banda, aunque aún contribuyó al cuarto LP del grupo.

Cabe destacar que Vampire Weekend obtuvo el Premio Grammy 2020 al Mejor Álbum de Música Alternativa por ‘Father of the Bride’. Después de establecerse en Nueva York, Koenig grabó la mayoría del álbum en California, colaborando con artistas como Ariel Rechtshaid, Steve Lacy y Danielle Haim, entre otros.

‘Only God was Above Us‘ Tracklist