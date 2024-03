Korn ha anunciado un concierto por su 30 aniversario el 5 de octubre en el BMO Stadium (antiguo Banc of California Stadium) de Los Ángeles. La celebración única tendrá un cartel tipo festival con Korn como cabezas de cartel, además de Evanescence, Gojira, Daron Malakian de System of a Down y su banda Scars on Broadway, Spiritbox y Vended.

Korn anuncia show especial por su 30 aniversario en Los Ángeles

Reflexionando sobre los 30 años de Korn, a Jonathan Davis, el cantante de la banda, le llena de inmensa gratitud por el viaje vivido, el crecimiento experimentado y el increíble vínculo compartido con los seguidores de la agrupación, según dijo en un comunicado de prensa (vía CoS).

“Es una lección de humildad ver cómo nuestra música ha tocado tantas vidas en todo el mundo. Desde nuestros comienzos en pequeños clubes hasta ahora como cabezas de cartel en estadios, ha sido un viaje inolvidable, y todo se lo debemos a nuestra increíble, eterna y leal comunidad que lo ha hecho posible”.

Habrá entradas VIP para la celebración del 30 aniversario de Korn, que incluirán actividades únicas y diversas, entre ellas:

Una experiencia inmersiva con oportunidades para recrear fotos icónicas

Explorar recuerdos nunca antes vistos de los archivos

Exposiciones de arte

Muestra de accesorios de vídeos musicales, instrumentos y vestuarios únicos

Piezas personalizadas de Adidas

Bebidas de la firma Korn Koffee

Artículos de menú de la firma de salsa picante Korn

Bar privado

Korn aún no anuncia planes de una gira mundial

El álbum debut homónimo de Korn, del que se desprenden sencillos como “Blind” y “Shoots and Ladders”, cumple 30 años este año, y queda por ver si la banda tiene algún otro plan en marcha, como una reedición de lujo o una gira completa.

En México, mientras tanto, el conjunto fue señalado por la organización del festival Machaca 2023 en Monterrey, luego de que cancelaran apenas con algunas horas de anticipación previo a su actuación estelar.