Otro gran álbum de Interpol saldrá a la carretera para celebrar su 20 aniversario. Estamos hablando de ‘Antics’, el segundo esfuerzo en el catálogo del trio neoyorquino, que arrancará con los festejos de su cumpleaños en el Reino Unido.

El álbum, publicado en 2004, alcanzó el número 15 en la lista Billboard 200, el número 21 en la lista de álbumes del Reino Unido y vendió medio millón de copias tan solo en los Estados Unidos. Incluye algunos de los temas ahora emblemáticos de la banda, como “Slow Hands”, “Evil”, “C’mere” y “Narc”.

Interpol arrancará con la gira por el 20 aniversario de ‘Antics’ en Reino Unido

El disco consolidó el éxito de la banda tras su seminal debut ‘Turn On The Bright Lights’ y se convirtió en un clásico de la época. Esto llevó a la banda a fichar por una gran discográfica para el gran éxito de su tercer álbum, ‘Our Love To Admire’.

El día de hoy (15 marzo), Interpol anunció en redes sociales que viajará por el mundo para tocar de inicio a fin ‘Antics’, arrancando por el Reino Unido. Hasta el momento, las fechas confirmadas del tour son:

NOVIEMBRE

1/11 – Wolverhampton, The Halls

2/11 – Manchester, O2 Apollo

4/11 – Glasgow, Royal Concert Hall

5/11 – Newcastle, O2 City Hall

7/11 – Bristol, Beacon

8/11 – Londres, Alexandra Palace

El año pasado, la banda anunció por primera vez sus planes de tocar los conciertos de aniversario de ‘Turn On The Bright Lights’ y ‘Antics’ en 2024.

La banda también tocó ‘Antics’ al completo en un concierto especial en París el año pasado, meses antes del 19º aniversario del álbum. El concierto tuvo lugar en la Philharmonie de París y en él la banda interpretó “A Time To Be So Small” por primera vez desde 2007.

Interpol ya quería salir de gira por el aniversario de ‘Antics’ desde el 2019

Hablando con NME en 2019, el líder Paul Banks dijo que “le gustaba la idea” de que la banda saliera de gira en 2024 para celebrar el 20 aniversario de ‘Antics’.