El primer vistazo de Timothée Chalamet como el icónico Bob Dylan ha sido revelado.

El actor de ‘Dune’ fue visto en el set de rodaje en Nueva York de la próxima película biográfica de James Mangold sobre el influyente artista, en completa caracterización.

Con un look típico de los años 60, boina y una guitarra en la mano, el actor de 28 años debutó como el cantante de “Don’t Think Twice, It’s Alright”. Puedes ver la imagen (cortesía de Variety) a continuación.

Timothée Chalamet será Bob Dylan en ‘A Complete Unknown’

La película biográfica, cuyo título actual es ‘A Complete Unknown’ por la letra de la canción de Dylan “Like a Rolling Stone”, también estará protagonizada por Elle Fanning, Nick Offerman y Edward Norton. Contará con algunos de los contemporáneos de Dylan, como Johnny Cash, Pete Seeger y Woody Guthrie.

La película explorará la transición de Dylan al uso de la guitarra eléctrica en los años 60, su ascenso a la fama y el posterior logro del estatus de icono en la industria de la música folk-rock.

Mangold ha confirmado que Chalamet cantará en la película, ya que el actor demostró sus dotes vocales en la reciente película musical ‘Wonka’.

En declaraciones a Collider el año pasado, Mangold (‘Walk The Line’; ‘Girl, Interrupted’) dijo:

“Es una época tan asombrosa en la cultura estadounidense, y la historia de Bob: un joven Bob Dylan de 19 años que llega a Nueva York con dos dólares en el bolsillo y se convierte en una sensación mundial en tres años”. “Primero lo acogen en una familia de música folk de Nueva York y, por supuesto, en un momento dado lo superan, ya que su estrella se eleva hasta límites insospechados”. “Es una historia real muy interesante y sobre un momento muy interesante de la escena estadounidense”.

En una entrevista reciente con su coprotagonista de ‘Dune: Parte 2’, Austin Butler, Chalamet dijo que le gustaría que la versión de Butler de Elvis Presley del éxito de Baz Lurhmann, ‘Elvis’, apareciera en ‘A Complete Unknown’.