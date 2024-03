Han pasado casi 20 años desde la disolución de la banda ícono del rap mexicano, Control Machete. Sin embargo, cada tanto los integrantes dejan ver que una reunión podría suceder en el futuro cercano, y en la última edición del Vive Latino no fue la excepción.

Fue durante el set de Sabino, en la jornada del domingo 17 de marzo, que casi la alineación completa de Control Machete se encontró en el escenario. Fermín IV y Pato Machete subieron a cantar el clásico de 1999 “Si Señor”, faltando únicamente Toy Selectah para completar el triplete original.

“Tenemos un camino que dejaron construido muchas personas y en lo personal hay dos personas que me inspiraron y que sin ellos Sabo no existiría”, dijo Sabino antes de presentar a los raperos en el escenario.

Aunque relativamente corto, el legado de Control Machete en el rap nacional es innegable. Desde colaboraciones con Cypress Hill y el Buenavista Social Club, hasta soundtracks para películas tan importantes como ‘Amores Perros’; la marca del trío regiomontano en indeleble.

En 2003, tras el lanzamiento del disco ‘Uno, Dos: Bandera’, ya sin Fermín IV en la alineación; Control Machete entro en una larga pausa creativa, que de vez en cuando se ha visto interrumpida por algunas actuaciones esporádicas en el escenario.

Antes del Vive Latino 2024, nuevamente Fermín IV y Pato Machete se unieron para cantar “Si Señor” durante el Oktoberfest 2023 en Monterrey. Y aunque Pato se mostró abierto a una futura reunión del Control fue Fermín quien, reiteradamente, negó rotundamente que el grupo se reagrupe y regrese en plena forma.

“No hay nada planeado. Absolutamente nada planeado, no hay nada hablado. Yo siempre he dicho no a un reencuentro de Control Machete, lo he dicho públicamente. En mi caso está así, cerrado”, dijo Fermín a Milenio.