No hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla y durante las primeras horas de hoy, 22 de febrero, se estrenó el muy esperado live action de ‘Avatar: The Last Airbender’ por Netflix, la adorada serie animada de Nickelodeon que nuevamente obtiene un tratamiento con actores de carne y hueso, tras mucha polémica y algunos intentos mal logrados.

A mediados de la década del dos mil llegó a la pantalla chica ‘Avatar: The Last Airbender’, historia que sigue al último maestro del aire, “Aang”, quien junto con sus amigos aprenderá el arte de dominar los tres elementos restantes (agua, fuego y tierra), mientras trata de salvar al mundo de la tiranía de la Nación del Fuego.

El live action de ‘Avatar: The Last Airbender’ ya está en Netflix

Esta no es la primera vez que ‘Avatar’ se reimagina como una adaptación live action. En 2010, se estrenó la película ‘The Last Airbender’, que tristemente no llenó las expectativas ni de la crítica ni de los fans.

Hace un par de años, Netflix anunció sus intenciones de realizar otro proyecto live action de ‘Avatar’, pero ahora en formato de serie. Al principio, los creadores originales del show, Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino, estaban involucrados en la producción, pero después abandonaron el proyecto por diferencias creativas con Netflix.

‘Avatar: The Last Airbender’ ya está disponible en Netflix con 8 capítulos inéditos de una hora de duración cada uno, que condensan los eventos vistos en los primeros 20 episodios de la serie animada original. Termina con el asedio del “Almirante Zhao” de la Nación del Fuego a la Tribu del Agua.

La crítica tiene reacciones encontradas con el live action de Netflix de ‘Avatar: The Last Airbender’

Traer un clásico amado universalmente al terreno del live action siempre es una tarea titánica. La compañía ya había triunfado con la adaptación de ‘One Piece’, en la que estuvo involucrado su creador original, y se esperaba que ‘Avatar: The Last Airbender’ no decepcionara. Sin embargo, el público y la crítica tienen reacciones encontradas.

Aunque la representación del mundo de ‘Avatar’ ha sido muy elogiada por su fidelidad, la actuación del elenco principal, conformado por actores y actrices juveniles novatos, no ha sido tan bien recibida.

Variety, por ejemplo, señala que a las interpretaciones les “falta fuerza” para plasmar de manera adecuada temas tan complejos como la guerra, la desigualdad y el genocidio.

Otros, como The New York Times, han criticado la adaptación del guión, que en momentos se puede sentir muy apresurado y confuso por la cantidad de material que quisieron resumir en tan solo 8 episodios.

“Trata tan desesperadamente de rehacer sus historias que el ritmo a menudo se resiente; las aventuras se vuelven un poco demasiado enrevesadas, y hay tanta acción apilada que es fácil perder la noción de lo que está en juego y la sensación de urgencia en cualquier línea argumental”.

La crítica de Collider coincide con la falta de fuerza argumental, destacando que los pequeños detalles que hicieron aclamada a la serie original, faltan en esta nueva adaptación.

“En sus ocho episodios se destacan los grandes momentos de la serie original, pero se echan en falta los pequeños detalles que hacen que esas escenas destaquen. Aunque la nueva serie empieza con fuerza, las grietas empiezan a aparecer cuando intenta enlazar diferentes tramas”.

Estas son las puntuaciones de ‘Avatar: The Last Airbender’ en Rotten Tomatoes y IMDb

Al momento de la redacción de esta nota, en su día de estreno, los principales sitios de reseña, Rotten Tomatoes e IMDb, le dan una calificación promedio al live action de ‘Avatar: The Last Airbender’.

En Rotten tiene una aceptación del 60%, mientras que en IMDb del 8.1%. En ambas plataformas la crítica más común es el fallo argumental, que hace del guión algo apresurado y confuso con respecto a la trama original.