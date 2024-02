Si creían que la franquicia de ‘Game Of Thrones’ había terminado, están equivocados. Recientemente, han surgido reportes que afirman que HBO está desarrollando otra serie derivada del fantástico universo de George R.R. Martin. Se trata de ‘Aegon’s Conquest’, que desde hace tiempo estaba en la mira de la compañía productora.

HBO estaría trabajando en una serie precuela de ‘Aegon’s Conquest’

HBO se ha asociado con Mattson Tomlin, un guionista muy solicitado que trabajó sin acreditar en ‘The Batman’ de Matt Reeve y está coescribiendo su próxima secuela, ‘The Batman Part II’. También escribió la adaptación del cómic de acción de Keanu Reeves ‘BRZRKR’ y una serie animada de ‘Terminator’ que también dirige para Netflix.

La conquista de Aegon es básicamente una precuela directa de la exitosa ‘House of Dragon’, que narra la sangrienta y brutal conquista de Poniente por parte de los Targaryen.

La historia sigue al invasor “Aegon Targaryen”, quien conquistó Poniente con sus hermanas esposas, “Rhaenys” y “Visenya”, y sus dragones. “Aegon” logró unificar seis de los Siete Reinos en sólo dos años, y sólo Dorne pudo resistir con éxito.

Una fuente describió el proyecto como una “vuelta a lo básico” en el universo de fantasía épica de George R.R. Martin (aunque teniendo en cuenta que la primera serie era extensa y compleja, no está claro qué significa exactamente “volver a lo básico” en el contexto de GoT). Variety ya había informado que ‘Aegon’s Conquest’ era una idea que se barajaba a principios del año pasado.

‘Aegon’s Conquest’ sería la tercera serie derivada de ‘Game of Thrones’

Desde que ‘Game Of Thrones’ concluyó en 2019, ha habido muchas precuelas (y una idea de secuela) puestas en desarrollo y algunas se consideran no activas – aunque HBO prefiere no decir que ninguna opción está completamente fuera de la mesa, ya que siempre existe la posibilidad de que una idea una vez prometedora pueda volver a desarrollarse bajo un escritor diferente.

Los esfuerzos han dado lugar a dos series con luz verde: ‘House of the Dragon’, cuya segunda temporada se estrenará este verano; y ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight‘, que comienza a producirse este año y se basa en las novelas ‘Dunk & Egg’ de Martin.

Mattson Tomlin, mientras tanto, ha demostrado que puede trabajar en varios géneros; escribió el thriller de superpoderes ‘Project Power’ de Jamie Foxx para Netflix y trabajó como consultor en la película de animación nominada al Oscar ‘La bestia del mar’.