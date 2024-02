Taylor Swift continúa dominando el negocio de la música y el entretenimiento. Ahora, se ha anunciado qué plataforma y desde cuándo estará disponible la película ‘The Eras Tour’ que, como su nombre lo indica, inmortaliza en la pantalla grande la última gira de la estrella del pop, que aún en 2024 continuará deleitando a más fans al rededor del mundo.

La película de ‘The Eras Tour’ estará disponible en Disney+

A través de redes sociales, Disney+ anunció que serán ellos quienes transmitirán en exclusiva la película de ‘The Eras Tour’. Estará disponible en su catálogo a partir del próximo 15 de marzo y contendrá metraje adicional, incluyendo “Cardigan” y otras cuatro canciones acústicas.

La cinta de ‘The Eras Tour’, producida por la propia Taylor Swift y dirigida por Sam Wrench, quien ha estado detrás de otras live pictures como ‘BTS Permission to Dance’ y ‘Billie Eilish, Live at the O2’; se situó en la posición 19 de las películas más taquilleras de todo el mundo durante 2024.

‘Taylor Swift: The Eras Tour’ llega a streaming después de romper récords en taquilla

El Top 3 de las películas más exitosas del 2023 es liderado por ‘Barbie’, con más de $1,440 millones de dólares; le sigue ‘The Super Mario Bros. Movie’ con más de $1,360 millones de dólares y en la tercera posición está ‘Oppenheimer’, con más de $950 millones de dólares.

‘Taylor Swift: The Eras Tour’ alcanzó una preventa de $100 millones de dólares, convirtiéndose en la película de concierto más taquillera en la historia de los Estados Unidos. Superó a ‘Justin Bieber: Never Say Never’, de 2011, que facturó $73 millones de dólares de manera anticipada.

Por si fuera poco, la película de Taylor Swift también recibió una nominación en los Globos de Oro en la categoría de Logros Cinematográficos y de Taquilla. El galardón se lo llevó ‘Barbie’.