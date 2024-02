Muchos podrían pensar que el pop y el rock, particularmente el angustioso grunge; no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, la ex estrella de Disney Selena Gomez podría no estar de acuerdo con esta acepción pues, recientemente, confesó que en algún momento de su vida “estuvo obsesionada” con Kurt Cobain.

Selena Gomez se declaró superfan de Kurt Cobain

La actriz y cantante se convirtió en un ídolo adolescente después de protagonizar el programa de Disney Channel ‘Wizards of Waverly Place’, pero también tuvo una exitosa carrera musical que comenzó en 2009 cuando lanzó el álbum ‘Kiss & Tell’ como la banda Selena Gomez & the Scene.

Recientemente, la ahora intérprete de 31 años lanzó el sencillo “Love On”, del que platicó durante su aparición en el programa Jimmy Kimmel Live!. Durante la conversación, Kimmel le preguntó si alguna vez tuvo una celebridad en particular de la que fuera superfan, y fue entonces cuando nombró a Cobain.

“Mi mamá obviamente tocaba todo tipo de música para mí mientras crecía, y yo me obsesionaba un poco”, recordó, y agregó que se teñía el cabello y lo cortaba para parecerse al cantante de Nirvana. “Sé demasiado”, continuó. “Volvía a ver sus entrevistas, veía sus actuaciones, he visto su documental como 12 veces”.

A Kurt Cobain le gustaba la música pop

Aunque Nirvana está más estrechamente asociado con la escena grunge y el punk rock de Seattle, Cobain dijo una vez en una entrevista que era un gran admirador de la música pop; de ahí la naturaleza pop rock de su álbum ‘Nevermind’ de 1991, que los catapultó al estrellato mundial.

“Siempre me ha encantado la música pop, dio la casualidad de que la mayoría de las canciones que escribimos en el momento en que salió el álbum Bleach eran canciones más abrasivas”, dijo el líder a Rapido TV en 1992 [vía Live Nirvana].

De hecho, algunas de las canciones muy pop de ‘Nevermind’ fueron escritas en aquel momento, incluso antes del lanzamiento de ‘Bleach’, acorde a lo dicho por el propio Kurt.