Kanye West ha revelado que Adidas lo está demandando por $250 millones de dólares y, supuestamente, le acusa de vender versiones falsificadas de su línea de calzado YZY, después de que su asociación finalizara en 2022 tras unos comentarios antisemitas del rapero en Twitter.

A pesar de negar la existencia del término “antisemitismo“, West ofreció más tarde una disculpa a quienes ofendió con sus comentarios. También admitió que estuvo a punto de declararse en bancarrota debido a que Adidas rompió lazos con él.

Ahora, West afirma que Adidas está lanzando colores no autorizados y demandándole por millones de dólares, al tiempo que no le paga por los modelos que llevan su nombre. En apoyo de estas afirmaciones, West compartió capturas de pantalla de lo que parecen ser falsos YEEZYs en el sitio web de Adidas.

En respuesta a la situación, West escribió en su cuenta de Instagram:

“Permítanme explicar claramente lo que está pasando con Adidas. No sólo están lanzando colores falsos que no han sido aprobados, sino que me están demandando por 250 millones de dólares.”