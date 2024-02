Durante su extensa carrera, Metallica se ha caracterizado por explorar principalmente los aspectos más oscuros de la psique humana en lugar de abordar temas emocionales personales. A través de canciones como “Welcome Home” y “One”, la banda ha permitido que su audiencia interprete y experimente diferentes emociones. Aunque James Hetfield solía sumergirse en temas más oscuros, la canción “Bleeding Me” tenía un poder especial para conmoverlo.

Evolución en las letras de las canciones

En los primeros años de su carrera, las letras de las canciones de Metallica solían ser menos relevantes, pero con el crecimiento de la banda a partir del álbum ‘Ride the Lightning’, Hetfield comenzó a expandir su arte más allá de las canciones sobre heavy metal. Canciones impactantes como “Fight Fire With Fire” y la balada “Fade to Black” demostraron esta evolución.

Expansión hacia nuevos géneros

Los álbumes posteriores, ‘Load’ y ‘Reload’, mostraron a la banda aproximándose al hard rock, con influencias de boogie sureño y guitarras de rock de los años setenta. Aunque muchos seguidores se sintieron desconcertados, Hetfield abordó sinceramente sus luchas personales en “Bleeding Me”, una canción que refleja sus batallas con el alcoholismo.

El significado de “Bleeding Me”

Hoy en día, Hetfield considera que esta canción es una de las más desgarradoras para él, ya que trata sobre intentar desangrar todo lo malo y sacar el mal.

Durante la grabación del álbum ‘St Anger’, Hetfield ingresó en rehabilitación, lo que hizo que “Bleeding Me” se volviera inquietantemente profética, siendo su primer intento honesto de limpiar su alma a través de la música.