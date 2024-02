Recientemente, la voz de Portishead, Beth Gibbons, anunció el lanzamiento de su álbum debut, ‘Lives Outgrown’. Ahora, la cantante de 59 de años de edad ha revelado los detalles específicos de este disco, además de estrenar su primer sencillo, “Floating on a Moment”.

Aunque es verdad que esta no es la primera aventura de Gibbons fuera de Portishead, el álbum del 2002 ‘Out of Season’ técnicamente no es un trabajo en solitario, pues fue una colaboración con Rustin Man, bajista de Talk Talk.

Beth Gibbons estrena “Floating on a Moment” y detalla ‘Lives Outgrown’

‘Lives Outgrown’, que se estrenará el 17 de mayo a través de Domino, fue producido por Gibbons con James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode) y presenta 10 temas nuevos grabados a lo largo de la última década.

En un nuevo comunicado de prensa (vía CoS), Gibbons abordó los temas del álbum: maternidad, ansiedad, menopausia y mortalidad.

“La gente empezó a morir. Cuando eres joven, nunca sabes el final, no sabes cómo terminará. Piensas: ‘Vamos a superar esto’. Va a mejorar’”. “Algunos finales son difíciles de digerir… Me di cuenta de cómo era la vida sin esperanza, y esa era una tristeza que nunca había sentido. Antes, tenía la capacidad de cambiar mi futuro, pero cuando estás frente a tu cuerpo, no puedes obligarlo a hacer algo que no quiere hacer”.

El primer sencillo, “Floating on a Moment”, aborda el motivo de la finitud de la vida y llega con un vídeo musical dirigido por Tony Oursler (David Bowie), que muestra escenas de naturaleza, destrucción y la propia Gibbons, todo en una exhibición caleidoscópica y futurista.

Beth Gibbons anuncia nueva gira por Europa

Junto con el estreno de “Floating on a Moment” y el anuncio formal de ‘Living Outgrown’, Gibbons ha anunciado sus planes de embarcarse en una gira europea, que complementará su anterior aparición confirmada en el festival Primavera Sound 2024 en Barcelona.

La gira, de hasta ahora 11 paradas, arrancará el 27 de mayo en París, y continuará hasta mediados de junio en el Reino Unido. Para mantenerte al tanto de las noticias de Beth, puedes revisar las redes oficiales de Portishead.