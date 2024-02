Uno de los himnos definitivos de la era nu metal es sin lugar a dudas “Be Quite and Drive (Far Away)” de Deftones. Ahora, a casi 30 años de su debut original, el conjunto de noise rock industrial HEALTH comparte su propio cover, como parte de la serie Spotify Singles.

Spotify Singles se creó para dar a los artistas la oportunidad de grabar nuevas reversiones de sus propias canciones; de los artistas que más les gustan o un tema original.

HEALTH lanza cover de “Be Quiet And Drive (Far Away)” de Deftones

Las guitarras insistentes del corte original son reemplazadas por sintetizadores cristalinos, la percusión se transforma en ritmos industriales, y el vocalista Jake Duzsik interpreta las letras de Chino Moreno con un murmullo entrecortado.

“Be Quiet And Drive (Far Away)”, proveniente del disco seminal ‘Around The Fur’ lanzado en 1997, marcó un hito crucial al introducir influencias shoegaze en el metal. HEALTH mantiene las vibraciones inquietantes y soñadoras del original, pero sustituye las ondas exuberantes de distorsión de la guitarra por algo más frío y electrónico. Puedes escucharlo a continuación.

Aunque el cover solo está disponible en Spotify, llega pocos días antes del lanzamiento físico del último álbum de HEALTH, ‘RAT WARS’, en vinilo, CD y casete este viernes (16 de febrero). La banda presentó el álbum en plataformas de streaming en diciembre de manera poco convencional.

Hace tres años, HEALTH colaboró con Chino Moreno de Deftones en “ANTI-LIFE”, una canción de la banda sonora del cómic ‘Dark Nights: Death Metal’.

Deftones, mientras tanto, está trabajando en su décimo álbum de estudio, sucesor de ‘Ohms’ del 2020, y podría estar disponible durante la primavera o verano de este mismo año. Así lo sugirió el guitarrista Stephen Carpenter, durante una aparición en el canal de YouTube de Gnostic Academy. Entérate de los detalles por aquí.