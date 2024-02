Foto de portada por David Duran @david_dius para Indie Rocks!

El pasado 17 de febrero se llevó a cabo una edición más del Carnaval de Bahidorá, que como acto estelar contó con la presencia de Africa Express, el colectivo con sede en el Reino Unido que facilita la colaboración intercultural entre músicos de países africanos, de Oriente Medio y occidentales.

Ahora, se dice que el grupo fundado por Damon Albarn permanecerá en México tras lo sucedido en Bahidorá, para grabar un nuevo disco con artistas locales.

Como parte de su participación en Bahidorá 2024, Africa Express reunió un ensamble de músicos internacionales que incluyó a Nick Zinner (de los Yeah Yeah Yeahs), Bonobo, Django Django, Fatoumata Diawara, Seye Adelekan, Femi Koleoso, Joan As Police Woman y Moonchild Sanelly, quienes vinieron única y exclusivamente para actuar al lado del también líder de Blur y Gorillaz.

Sin embargo, el escenario no solo se vio enaltecido por artistas extranjeros, pues la escuadra nacional conformada por Luisa Almaguer, La Bruja de Texcoco, Son Rompe Pera, Camilo Lara, Eme Malafe, Mare Advertencia y Los Pream compartieron con Albarn tocando cortes de world music, además de algunos covers muy interesantes como el de “On Melancholy Hill”, original de Gorillaz, o “Panic” de The Smiths.

Ahora, parte fundamental del género llamado world music es la improvisación y tal parecer ser que, tras la sesión de jamming para tocar en Bahidorá 2024, surgió una colaboración inesperada que llevaría a Africa Express a grabar un nuevo disco junto a los talentos mexicanos que los acompañaron en la tarima de Las Estacas.

Así lo dio a conocer la fan page Damon Albarn Unofficial, una fuente confiable de información sobre Albarn y todos sus proyectos.

Damon and the rest of Africa Express will stay in Mexico for a couple more days to record an album with local artists. ☺️