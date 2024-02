Ya lo habíamos dicho antes, festivales como el Vive Latino o el Corona Capital ya no son plataformas exclusivas para disfrutar de actos anglosajones. La tendencia actual son los eventos estatales que, durante este 2024, se han lucido con carteles dignos de la organización de OCESA.

Ahora le ha llegado el turno a la popular Feria Nacional de San Marcos (FNSM) que, para este año, ofrecerá a todos sus asistentes una veintena de conciertos completamente gratuitos.

Sin embargo, destaca la participación de actos anglosajones que anteriormente solo podíamos disfrutar en festivales o en presentaciones individuales

La Feria Nacional de San Marcos 2024 se llevará a cabo del 13 de abril al 5 de mayo y, además de shows musicales, también ofrecerá corridas de toros, fiestas en clubes sociales y muestras de la tradicional gastronomía mexicana. Para más información, puedes visitar su sitio web.

Sting

El 16 de abril, el Foro de las Estrellas se engalanará con la presencia del icónico líder de The Police, Sting. Se presentará como parte de su actual gira por el continente americano, cuyo setlist está compuesto en su mayoría por covers de The Police, como “Roxanne” y “Message In The Bottle”; además de algunos cortes de su trayectoria en solitario.

Christina Aguilera

El 23 de abril, una de las intérpretes pop más famosas de nuestra generación, Christina Aguilera, se presentará completamente gratis ante el público de la Feria Nacional de San Marcos 2024. Ahora mismo, Aguilera está ofreciendo una residencia exclusiva en el teatro Volatire en Las Vegas, pero en un par de meses hará una visita especial para complacer a sus fans mexicanos. La última vez que la tuvimos en el país fue en 2019, presentado ‘The X Tour’.

Toto

Por último pero no menos importante, las mentes maestras detrás del clásico “Africa” llegarán al Foro de las Estrellas de la FNSM 2024 el próximo 3 de mayo. El guitarrista Steve Lukather y el veterano vocalista Joseph Williams (AKA The Dogz Of Oz), contarán con nuevos miembros en la banda. Regresan Greg Phillinganes a los teclados y voz, Shannon Forrest a la batería, junto con John Pierce en el bajo, Warren Ham encargado de vientos, percusión y voz, y Steve Maggiora a cargo de los teclados.