The Beatles han anunciado un emocionante proyecto de biopic dirigido por Sam Mendes que detallará la historia de cada miembro del conjunto, entrelazándose para “contar la historia de la banda más grande de la historia” (vía NME).

Sony Pictures Entertainment ha revelado los pormenores de cuatro proyectos biográficos sobre los Beatles, contados desde la perspectiva de cada miembro de la banda. Sam Mendes, conocido por su trabajo en ‘1917’ y ‘Skyfall’, dirigirá los cuatro largometrajes, los cuales se entrelazarán para ofrecer una visión integral de la banda.

Derechos sobre la Vida y Música de The Beatles se Conceden por Primera Vez para una Película

Este proyecto marcará la primera vez que Apple Corps Ltd. y The Beatles –Paul McCartney, Ringo Starr, y las familias de John Lennon y George Harrison- otorgan todos los derechos sobre su vida y música para un guion cinematográfico.

Sony Pictures Entertainment financiará y distribuirá las películas, programadas para estrenarse a nivel mundial en 2027.

La banda ha prometido una narrativa innovadora y rompedora, con detalles sobre la cadencia de las películas que se darán a conocer más adelante, cerca del estreno.

Las cintas se producirán junto a Pippa Harris, socia de Mendes en Neal Street Productions, y Julie Pastor, de Neal Street. Jeff Jones se encargará de la producción ejecutiva para Apple Corps Ltd.

The Beatles han sido objeto de una plétora de películas y documentales, incluida la película de 1970 ‘Let It Be’, que puso de relieve la ruptura de los Fab Four, y la de 2021 ‘The Beatles: Get Back’, la serie que documentó la creación de su LP ‘Let It Be’.

Las canciones del grupo también han servido de inspiración para películas como ‘Across the Universe’ (2007) y ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (1978).

The Beatles lanzaron su último sencillo, “Now and Then, hecho con Inteligencia Artificial

En otras noticias sobre The Beatles, el año pasado Macca y Starr, los dos miembros que quedaban de la banda, compartieron “Now And Then”, el último tema de The Beatles en el que aparecen los cuatro miembros originales.

También compartieron nuevas ediciones ampliadas de sus álbumes ‘Red’ y ‘Blue’, que ahora abarcan 75 canciones, desde “Love Me Do” hasta “Now And Then”, e incluyen 21 temas nuevos, 12 en ‘Red’ y nueve en ‘Blue’.

Proceden de las modernas mezclas estéreo y Dolby de las recientes reediciones de sus álbumes, además de nuevas mezclas creadas por Giles Martin y Sam Okell en los estudios Abbey Road, con la ayuda de la tecnología de desmezcla de audio de WingNut Films.