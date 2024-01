Aunque ya han pasado casi 30 años desde su fallecimiento, el público continua sintiendo cierta fascinación por Kurt Cobain. Recientemente, ha comenzado a viralizarse un video en TikTok, en el que se sugiere que el ex líder de Nirvana podría haber sido transexual (sin llegar a transicionar, por supuesto).

En un video corto, @lillytino, una mujer trans de 31 años de edad, expone las razones por las que, desde su experiencia, Kurt Cobain podría haber llegado a identificarse con la comunidad trans. La primera razón es una costumbre notable y conocida del cantante; que le gustaba vestirse con ropa “de mujer”.

También cita que en diversas entrevistas, Kurt declaró que en su niñez y adolescencia solía juntarse con mujeres, y que incluso llegó a pensar que era gay. “Las personas que aún no tienen el vocabulario para expresar su identidad de género describen lo que sienten como ser gay”, dice Lilly, sobre las confusiones que pueden llegar a generarse en el descubrimiento de la identidad de género.

Pero, en palabras de Lilly, la mayor prueba de que Kurt Cobain era trans es que es una versión temprana del éxito de ‘In Utero’, “All Apologies“, la letra decía “déjenme crecer pechos”.

“Eso es claramente disforia de género. Y por supuesto, Kurt no era capaz de decirlo por sí mismo. Pero existe la evidencia y es bastante obvia. Tal vez esa es la razón por la que Kurt ya no está con nosotros. Porque sabía que no estábamos listos“.