Para celebrar el 20 aniversario de su álbum de debut, ‘Hot Fuss’, The Killers regresan a su ciudad natal de Las Vegas para interpretarlo íntegramente por primera vez. El grupo liderado por Brandon Flowers presentará el álbum como parte de una residencia de ocho noches en el Colosseum del Caesars Palace, que comenzará el 14 de agosto.

También hay programados conciertos los días 16, 17, 21, 23, 24, 28 y 30 de agosto. Las entradas saldrán a la venta el 27 de enero y, si estás interesado en viajar a la ciudad de las luces, las entradas estarán disponibles por aquí.

‘Hot Fuss’ lanzó a The Killers a lo más alto de las bandas de rock mundiales, vendiendo más de siete millones de copias y presentando sencillos hoy considerados clásicos de la música anglosajona como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”.

“Creo que el miedo al éxito, esa mentalidad, ha perjudicado a la música rock”, dijo el guitarrista Dave Keuning a SPIN sobre ‘Hot Fuss’ en una entrevista a principios de 2005.

“El pop y el R&B y el rap han florecido porque el rock ha estado dividido y temeroso de ser un poco demasiado pop. En cierto modo, estamos recuperando eso”.

La residencia de The Killers seguirá a una gira europea de verano, así como a apariciones previamente anunciadas como cabezas de cartel en los festivales Boston Calling y Governor’s Ball. En éste último, compartirán cartel con Peso Pluma como actos principales.

En diciembre, The Killers publicó su segunda colección de grandes éxitos, ‘Rebel Diamonds’, que incluyó la nueva canción “Spirit“. En 2013 compartieron su primera compilación bajo el título de ‘Direct Hits’. El álbum incluye temas de los cuatro primeros álbumes de estudio de la banda y presentó dos cortes nuevos: “Shot at the Night” y “Just Another Girl”, producidos por Anthony Gonzalez de M83 y Stuart Price, respectivamente