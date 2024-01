Guns N’ Roses ha ingresado al Billions Club de Spotify con su icónica canción “Paradise City”.

El Billions Club es una lista de reproducción introducida en 2020 que destaca todas las canciones en Spotify que han superado las mil millones de reproducciones en la plataforma. En reconocimiento a este logro, Spotify premia a los artistas con la distinción del Billions Club, marcada por una placa conmemorativa.

“Paradise City” se une a la lista del Billions Club en Spotify

“Paradise City” se suma a otras destacadas canciones, como “Nothing Else Matters” de Metallica, “Dream On” de Aerosmith, “Eye Of The Tiger” de Survivor, “Dancing Queen” de ABBA, “Last Resort” de Papa Roach e “I Wanna Dance With Somebody” de Whitney Houston, solo por mencionar algunas. Hasta la fecha, cerca de 500 canciones han alcanzado esta notable marca.

Es la tercera canción de Guns N’ Roses que supera las mil millones de reproducciones en Spotify, uniéndose a “Sweet Child O’ Mine” y “Welcome To The Jungle”. Todos estos temas están presentes en el álbum debut de la banda, ‘Appetite For Destruction’, que recibió certificación de la RIAA en septiembre de 2008, con ventas en Estados Unidos que superan las 18 millones de copias.

A nivel mundial, se estima que el álbum ha alcanzado más de 28 millones de ventas desde su lanzamiento en 1987.

La portada original del álbum, inspirada en la obra de Robert Williams “Appetite for Destruction”, mostraba a un robot agresivo a punto de ser castigado por un vengador de metal.

Tras controversias con varias tiendas de música, se llegó a un acuerdo para ubicar la polémica portada en el interior, siendo reemplazada por una que exhibe una cruz y las calaveras de los cinco miembros de la banda, diseñada por Billy White Jr. originalmente como un tatuaje.

Cada calavera representa a un miembro de la banda: Izzy Stradlin (calavera superior), Steven Adler (calavera izquierda), Axl Rose (calavera central), Duff McKagan (calavera derecha) y Slash (calavera inferior). Las fotos para la contraportada y las notas del álbum fueron capturadas por Robert John.

Ni Adler ni Stradlin han participado en la gira de reunión de Guns N’ Roses, que comenzó en abril de 2016 y continúa hasta finales de este año, con la presencia de Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Slash se presentará en México junto a Myles Kennedy & The Conspirators

Mientras tanto, Slash y Myles Kennedy & The Conspirators se presentarán el próximo 23 de enero en el Pepsi Center WTC (Dakota s/n, Nápoles). Con ellos, Slash ha publicado 4 álbumes inéditos, el último de ellos ‘4’ del 2022. La última vez que disfrutamos del conjunto en México fue en 2019, como parte de la alineación del festival Domination.

Los boletos para el show de Slash y Myles Kennedy & The Conspirators están disponibles a través del sistema Ticketmaster.