En un intento más de la imposible reunión de Oasis, Noel Gallagher ha retado públicamente a su hermano menor a que lo llame y se pongan de acuerdo para reformar a los íconos del britpop. Sin embargo, Noel está seguro de que Liam no lo llamará, pues eso significaría volver a verse y “ya sabe cómo terminan las cosas”.

Desde su separación en 2009, muchas, muchísimas veces se ha rumorado el regreso de Oasis a los escenarios, teorías que se alimentan principalmente de los comentarios de Liam Gallagher quien, ya sea en entrevistas o en su cuenta personal de Twitter; constantemente está hablando del regreso del conjunto.

Y tal parece ser que esta postura está verdaderamente incomodando a Noel, quien en numerosas ocasiones ha declarado que no tiene el mínimo interés en reagrupar a Oasis, ya que se siente muy cómodo con su actual carrera en solitario.

Durante una entrevista con la emisora 98.9 KPNW de Seattle (vía Louder), Noel retó al aire a su hermano a que lo llame para que, finalmente, puedan discutir sobre una posible reunión de Oasis. Pero el músico advirtió que lo más probable es que Liam jamás lo llame ya que eso significaría verse cara y cara, y en el pasado dichas experiencias no han sido las mejores.

“Él no lo quiere y sabe que ninguno de nosotros está interesado en ello. Yo sé que él no quiere, y estoy muy a gusto con lo que hago. Me importa un carajo lo que haga”.

“Atrévete. Si estás viendo esto ahora… Te reto a que me llames. Y no me llamarás porque si me llamas y digo: ‘Es una buena idea, en realidad podría funcionar’, entonces tendrás que estar en la misma habitación conmigo. Y ambos sabemos cómo termina eso”.

“Así que llámame. Deja de twittear. Eres más grande que eso. Eres mejor que eso“.