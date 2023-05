Si por algo es conocido Noel Gallagher, el ex hombre de Oasis, es por su extraordinaria capacidad para odiar casi todo lo que se le pone enfrente.

Por la guillotina del músico británico han pasado desde Sum 41 y Coldplay, hasta Lewis Capaldi, Harry Styles y el propio Liam Gallagher, sin embargo; el artista de 55 años de edad se dio el lujo de criticar a todo un género musical (o dos) revelando lo mucho que le enfurece su existencia.

Uno de esos géneros prohibidos para el músico es el jazz, la legendaria forma de arte nacida de una potente mezcla de gospel y blues que comenzó en Estados Unidos (otra cosa que Gallagher odia) y que implica una gran dosis de improvisación (algo de lo que Noel tampoco es fan).

En una entrevista del 2015, el líder de The High Flying Birds no desperdició la ocasión para asegurar que todo este asunto del jazz no es más que “una p*ta tontería“.

“Si nunca has estado en un club de jazz, esto es lo que pasa: un club de jazz es como si cuatro tipos en el escenario se divirtieran más que las 50 personas del público. Eso es lo que es”. “Todos están tocando una canción diferente, todos al mismo tiempo, en diferentes tempos, en diferentes tonos, y lo llaman jazz. Es una p*ta tontería“. YouTube vía Far Out.

En una charla anterior, Gallagher explicó que trató de entender al género, pero que realmente no es algo que siquiera pueda concebir a pesar de su “amplio gusto musical”.

“Tengo un gusto musical muy amplio. Todavía estoy luchando con el jazz.” “Quiero decir, ¿de qué se trata? Cuatro tipos en el escenario disfrutando más que nadie en el público, todos tocando las notas equivocadas al mismo tiempo. ‘Pero eso es jazz’. De acuerdo, ¿es así como lo llaman ahora? Porque cuando yo crecía se llamaba m*erda“.

Pero las críticas de Noel Gallagher no se limitan al jazz porque en su área de experiencia, es decir, el rock &roll; también hay una banda que, según él, es la peor que ha tocado la faz de la tierra. Estamos hablando del conjunto armenio americano de System of a Down.

Hablando sobre el conjunto de Serj Tankian y compañía, el mayor de los hermanos Gallagher dijo con su ya acostumbrada ironía: