En otoño del año pasado, Billy Corgan anunció que junto a The Smashing Pumpkins, se encontraba trabajando en un proyecto de 33 canciones que conformarían a su producción más importante hasta el momento: ATUM.

El disco, como tal, se presenta como una ópera rock que se divide en 3 actos de los cuales, cada uno se conforma por 10-tracks.

Así pues, es gracias a Stereogum que nos enteramos que dicho álbum una se encuentra disponible y el recorrido sonoro consta de nada más y nada menos que de 2 horas con 18 minutos, que si bien no le llega a los talones a las 9 horas del One Wayne G de Mac DeMarco, definitivamente compensa el hecho de que este sí es un disco, y no un consomé de grabaciones aleatorias y olvidadas.

Pero enfoquémonos en lo importante: ATUM, que ya puedes escuchar en Spotify y que, a través de tres discos con 11-tracks cada uno, podrás explorar la nueva narrativa sonora que Corgan ha preprado para nosotros.

¿Listos para vivirlo? No podemos esperar para ver la producción en escenario de esto:

