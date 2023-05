Luego de que el internet mexicano se emocionara con la posibilidad de un regreso de Daft Punk al Zócalo de la capital, ahora que Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno quien está haciendo uso del recurso público para promocionar su pre-campaña al pagar por conciertos masivos, la noticia agridulce de una activación para conmemorar el ‘Random Access Memories’ llegó con más pena que gloria para los fans, quienes si bien no dejarán de asistir, sí terminaron con el corazón un poco partido.

Sin embargo, la herida tendrá una bandita para quitar el dolor, ya que recientemente theQuietus ha reportado que el dúo francés no dejará que los fans la sufran así por así.

Planeado a estrenarse este fin de semana en el Pompidou Centre de la ciudad de París, ‘Infinity Repeating’, una colaboración inédita con Julian Casablancas será estrenada a manera de regalo para todos los seguidores de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo.

El estreno será este 12 de mayo y vendrá acompañado de un boxset con 3xLP & 2xCDs, que incluirán versiones nunca antes escuchadas de tracks como ‘Get Lucky’, ‘Lose Yourself To Dance’ and ‘Give Life Back To Music’.

