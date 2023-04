David Gilmour es una de las figuras más influyentes del rock & roll, sin embargo; incluso alguien como él tiene sus propias inspiraciones musicales, de las cuales habló a profundidad durante una entrevista que ofreció a Guitar Tricks Insider en 2017.

El trabajo de David Gilmour, como parte de Pink Floyd, comenzó en 1967 tras la salida del co-fundador Syd Barret. Ha contribuido en todos los álbumes de Floyd salvó su debut (‘The Piper At The Gates Of Dawn’), y su artisticidad es, sin lugar a dudas, pieza angular del icónico sonido que moldearon.

Y aunque con toda seguridad ha impactado en muchos músicos a lo largo de su carrera, Gilmour también atesora algunas obras que le ayudaron a desarrollar las propias y que, quizás, contribuyeron significativamente a su creatividad. A continuación te contamos sobre los 5 discos favoritos del gran David Gilmour.

Los 5 álbumes que David Gilmour considera sus favoritos de todos los tiempos

Jeff Beck – Blow By Blow

Jeff Beck alcanzó la fama mundial en la década de los sesenta con The Yardbirds. Después continuó su carrera al frente de The Jeff Beck Group y formando parte del supergrupo Beck, Bogert & Appice. Ha recibido seis premios Grammy e inducido por partida doble en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

En el documental Jeff Beck: Still On The Run, David Gilmour explicó lo importante que ha sido para él la influencia de Jeff Beck.

“Para mucha gente, tanto músicos como fans, Jeff Beck es el mejor guitarrista británico de la historia. Durante más de 50 años ha abierto un camino sin concesiones en el panorama musical. Siempre innovador, nunca seguidor; Jeff se ha negado firmemente a complacer las exigencias de la industria discográfica”. “Esta actitud inconformista le obligó a tomar algunas decisiones difíciles en su carrera; dejó a The Yardbirds en la cima de su popularidad; abandonó a su propio grupo días antes de su aparición en Woodstock y a menudo cambió su atención a su otra gran pasión, la construcción de coches de carreras, en lugar de continuar una gira o volver al estudio.” Vía Guitar Tricks Insider.

The Shadows – Greatest Hits

El álbum recopilatorio de 1963 del grupo instrumental británico The Shadows, Greatest Hits, fue otro que David Gilmour eligió como uno de sus favoritos. Grabado entre 1960 y 1962, alcanzó el número #2 en la lista de álbumes del Reino Unido, pasando 56 semanas en esa posición.

El esfuerzo compila un montón de grandes canciones de The Shadows. Con dos caras distintas, el disco uno incluye 7 canciones en total y éxitos como “Apache”, “Midnight”, “The Frightened City”, “Man of Mystery” y “The Stranger”. El segundo disco incluye 8 canciones en total. Algunas de ellas son “The Savage”, “36 24 36”, “Stars Fell on Stockton”, “The Boys” y “Peace Pipe”.

Dire Straits – Dire Straits

David Gilmour también mencionó el disco autotitulado de la banda londinense de rock, Dire Straits; como uno de sus favoritos de todos los tiempos.

“Mark Knopfler tiene un estilo de guitarra encantador y refrescante“- admitió Gilmour, mientras habla del vocalista del conjunto. “Recuperó algo que parecía haberse perdido en la forma de tocar la guitarra. Hoy en día no escucho a otras personas con el objetivo de tratar de robar sus licks”. “Aunque no tengo ningún inconveniente en robarlos si me parece una buena idea. Estoy seguro de que todavía estoy influenciado por Mark Knopfler y Eddie Van Halen“. Vía Guitar Tricks Insider.

El esfuerzo homónimo fue el más exitoso de Dire Straits hasta la fecha. Recibió 14 veces el certificado de platino por su extraordinario éxito, y alcanzó el #2 en la lista Billboard 200 en los Estados Unidos.

John Mayall & The Bluesbreakers – John Mayall’s Bluesbreakers with Eric Clapton

Blues Breakers with Eric Clapton, comúnmente conocido como The Beano Album; es un material de estudio de la banda de blues-rock John Mayall And The Bluesbreakers, publicado en 1966. Cuenta con 12 canciones en total y está lleno de estrellas en las reseñas de los críticos. Fue el número 6 en la lista de álbumes del Reino Unido en 1966.

Cuando Gilmour compartió su opinión sobre la banda, en la que tocaron algunos de los músicos más destacados que dio Gran Bretaña entre los ’60 y ’70 (como Eric Clapton, Mick Taylor o Mick Fleetwood); dijo

“Todos esos tipos eran increíbles. Me pasé el tiempo intentando aprender a tocar sus licks a la perfección. Sugeriría a cualquier joven músico que intente sentarse y hacer eso. Acabarás sabiendo tocar sus temas bastante bien”. “(…) Pero con el tiempo encontrarás tu propio estilo a partir de eso. Se fuerza la salida de la copia”. Vía Guitar Tricks Insider.

Jimi Hendrix – Electric Ladyland

Electric Ladyland de Jimi Hendrix fue el último álbum elegido como favorito por David Gilmour. Hendrix, naturalmente, cambió la cara del rock ‘n’ roll a lo largo de su meteórica carrera, de 1963 hasta 1970. Aunque falleció el 18 de septiembre de 1970, su legado ha seguido siendo una inspiración para el mundo del rock y el metal.

En 2019, David Gilmour reveló cómo mezcló la icónica presentación de Jimi Hendrix en el Festival de la Isla de Wight, tres semanas antes de su lamentable fallecimiento.