En un episodio más de “¿Qué están haciendo los Gallagher?”, puede ser que Liam haya dado en el clavo con un comentario tan polémico y ruidoso, como necesario y acertado.

Pathetic festival — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 18, 2023

Luego de que la primera mitad de la edición 2023 del festival de Coachella se celebrara el fin de semana pasado, llevándose como higlight a uno de los peores shows de su historia estelarizado por Frank Ocean, el público en redes sociales no dudó en acercarse al músico que comúnmente se mantiene activo en Twitter para dar su opinión de absolutamente todo.

Sin embargo, cuando se le cuestionó con relación al festival que si sería capaz de irse a presentar para enseñarle a Frank Ocean cómo se hace, Liam contestó –tal y como el tweet de arriba menciona– que considera a Coachella un festival patético.

Y ahora que lo pensamos puede ser que haya tenido razón. Pues en una suerte muy millennial y hasta molesta, Coachella se ha convertido más en una especie de meme viviente en el que lo único que se consume verdaderamente es hype.

No existe un sólo insumo costeable, no existe una sola dinámica que no venga bañada de clasismo y elitismo, y en general el festival es prácticamente una cápsula de todo lo que se odia del privilegio blanco norteamericano.

Así que esa misma libertad que el público siente para opinar al respecto, es precisamente lo que para Liam podría parecer patético; un festival al que la gente va a opinar y sacarse fotos, no a escuchar música.

¿Tú estás de acuerdo con él? Nosotros nos la estamos pensando…

