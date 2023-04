Puede parecer extraño, pero Noel Gallagher se sintió atraído hacia David Bowie cuando ya era un adulto. A pesar de haber nacido en el Reino Unido, de ser adolescente en la década de los ochenta, y de siempre estar inmerso en la música, no fue sino hasta cuando ya era músico que finalmente pudo apreciar al Starman.

Hablando con la revista Rolling Stone, el mayor de los hermanos Gallagher confesó que fue durante un momento de descanso, mientras giraba con Oasis; que se dio la oportunidad de escuchar a conciencia “Let’s Dance”. Entonces, tuvo un impulso de tomar la guitarra y tocar la canción, lo que le hizo comprender la genialidad de David Bowie.

“Podría decirse que es mi canción favorita de David Bowie de todos los tiempos. Cuando salió en los ochenta, me gustó, y él me gustaba. Pero sólo era una canción que escuchaba en la radio. Cuando realmente me meto en una canción es cuando agarro una guitarra e intento tocarla”.

“Hace unos años, estaba de gira en una habitación de hotel en algún sitio y sonó ‘Let’s Dance’. Me lancé a la guitarra y me puse a tocar los acordes y pensé: ‘¡Qué canción tan jodidamente genial para tocar con la guitarra!”.