Alguien como Noel Gallagher, quien lleva ya mucho tiempo inmerso en la industria musical, primero con Oasis y luego con The High Flying Birds; tiene muy claro cuales son las 10 mejores bandas de rock de todos los tiempos. O, por lo menos, las favoritas de su repertorio personal.

El guitarrista subió su lista definitiva a la web oficial de Oasis por allá de 2008, y delimitó las estrictas condiciones que tenían que cumplir las bandas para lograr el corte.”En el camerino ha comenzado el tradicional debate sobre ‘El Top 10′”, escribió.

“Esto significa las 10 mejores bandas de todos los tiempos. No se permiten artistas solistas. No se permiten artistas femeninas. No se permiten colectivos (Public Enemy, etc.). Esta es la milésima vez que venimos con esto. Para mí nunca deja de ser interesante. Que conste que el top 10 DEFINITIVO es este”. Oasis vía Far Out Magazine.

Los fans que entienden las influencias de los hermanos Gallagher predecirán correctamente que The Beatles ocupan el primer lugar.

Durante una conversación con The Quietus en 2011, eligió ‘Revolver’ como uno de sus discos favoritos de todos los tiempos. Explicó:

“‘Revolver’ fue cuando los sitares empezaron a entrar de verdad con los Beatles, y todo el material al revés de ‘Tomorrow Never Knows’. Es su primer álbum de drogas. Los 90 nunca habrían ocurrido sin él”. Oasis vía Far Out Magazine.

En segundo lugar, Gallagher nombró a los Rolling Stones, y ya ha declarado que no fue hasta que escuchó ‘Let It Bleed’, cuando comprendió realmente a la banda.

“Let It Bleed fue el primer álbum que escuché de ellos cuando realmente pensé: ‘Oh sí… esto es lo que hay… no son sólo ‘Satisfaction’ y ‘Let’s Spend The Night Together'”. Oasis vía Far Out Magazine.

The Who obtuvo el tercer puesto, mientras que The Sex Pistols ocupan el cuarto lugar a pesar de haber publicado sólo un álbum.

Sin embargo, Gallagher tiene la firme convicción de que el impacto de ‘Never Mind The Bollocks’ nunca será recreado, y la importancia del disco no puede ser disminuida en lo más mínimo. En declaraciones a Q Magazine en 2019, Gallagher dijo:

“El disco más influyente de todos los tiempos es ‘Never Mind The Bollocks‘. La gente que sigue trabajando ahora en el negocio de la música hizo su m*erda gracias a ese disco. Es el giro a la izquierda absoluto. No hay discusión. No se puede mejorar. Es un hecho científico”. Oasis vía Far Out Magazine.

Completando su top cinco están los arquitectos del britpop, The Kinks, que, al igual que los Beatles, ayudaron a establecer un sonido al que la banda de Gallagher añadiría su propio giro e inspiraría a una generación de forma similar a como lo hicieron sus héroes décadas atrás.

Las 10 bandas de rock favoritas de Noel Gallagher