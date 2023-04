Aunque John Lennon era quizás su crítico más mordaz, puede que también lo fuera con The Beatles y Paul McCartney. Macca ha declarado que su compañero de banda sólo lo elogió como compositor una vez a la cara, aplaudiendo “Here, There and Everywhere”, corte del legendario ‘Revolver’.

Sin embargo, quizás había algo de ego entre aquel par, pues Lennon nunca desaprovechó una oportunidad pública para engrandecer a Paul McCartney. Lo defendía como uno de los grandes compositores de la historia de la música, además de como un compañero íntegro.

Sin embargo, como dirá cualquier fan de The Beatles, Lennon era el peor crítico de la banda, así como el suyo propio. Esto significa que muchas de las canciones de McCartney fueron criticadas tras la separación de los Fab Four.

A continuación, tenemos una lista de canciones escritas por Paul McCartney que su viejo amigo John odiaba.

Con el paso del tiempo, los primeros esfuerzos del grupo fueron criticados por Lennon bajo una nueva percepción. Temas como “Hold Me Tight”, que Lennon calificó de “relleno del álbum”; o el éxito de 1964, “Eight Days A Week”, sobre el que comentó “nunca fue una buena canción” y “era pésimo”.

Sobre una de las favoritas del público, “Yesterday”, Lennon dijo en 1980:

“La letra no tiene ningún sentido, son buenas líneas. Ciertamente funcionan, ¿sabes lo que quiero decir? Son buenas, pero si lees toda la canción, no dice nada; no sabes lo que pasó. Ella se fue, y él desea que fuera ayer, eso lo entiendes, pero no se resuelve realmente (…) Es la canción de Paul, y el bebé de Paul. Bien hecho. Nunca deseé haberla escrito yo”. Vía Far Out.

‘Sgt. Pepper’ es otro de los trabajos a los que Lennon no le guardaba mucho aprecio ya que, en ese momento, McCartney estaba impulsando la creatividad artística del grupo y era, a todos los efectos, su líder. Sobre “Lovely Rita”, que habla el amor que sentía el narrador por un guardia de tráfico, Lennon dijo:

“No me interesa escribir sobre gente así. Me gusta escribir sobre mí, porque me conozco”. Vía Far Out.

A continuación, otro número de ‘Pepper’, “When I’m Sixty-Four”. Este tema icónico, una de las primeras canciones que escribió McCartney, con tan sólo 16 años; para Lennon era “música de abuelitos”. “Nunca se me ocurriría escribir una canción así”– dijo.

Quizá una de las canciones más queridas en la lista de las más odiadas por Lennon sea “Hello, Goodbye”.

“No era una gran pieza”. Tres minutos de contradicciones y yuxtaposiciones sin sentido. La mejor parte fue el final, que todos improvisamos en el estudio, donde yo toqué el piano”. Vía Far Out.

Por supuesto no podía faltar “Ob-La-Di, Ob-La-Da“, la canción de abuelitos por excelencia. Se dice que, una vez terminada, el ingeniero Geoff Emerick abandonó el estudio y se negó a trabajar con la banda.

“Birthday” es otro esfuerzo desafortunado que vivió la ira de Lennon. Elegida como apertura de la tercera cara del icónico ‘White Album’, “Birthday” fue una creación improvisada. “Creo que Paul quería algo como ‘Happy Birthday Baby’, el viejo éxito de los 50”, dijo una vez. “Era una basura”.

Del mismo modo, en el ‘White Album’ aparecía “Rocky Raccoon”, que Lennon despreció notablemente cuando le preguntaron quién la había escrito: “¿No podrías adivinarlo? ¿Me tomo la molestia de hablar de la Biblia de Gedeón y todas esas cosas?”

“Maxwell’s Silver Hammer” no sólo era odiada por Lennon, si no por George y Ringo también.

“Él (Paul) trabajó mucho en ella. Yo estaba enfermo después del accidente (automovilístico) mientras ellos hacían la mayor parte del tema, y creo que realmente molió a George y a Ringo al grabarlo. Gastamos más dinero en esa canción que en todo el álbum, creo”. Vía Far Out.

Otra selección sorprendente es “Let It Be“, una de las más populares del catálogo del conjunto. Aunque los fans especulaban que hablaba de la tensa relación entre ellos, Lennon lo negó rotundamente: “No tiene nada que ver con los Beatles“, dijo en 1980. “Podría haber sido Wings. No sé en qué estaba pensando [Paul] cuando escribió ‘Let It Be'”.

