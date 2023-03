Durante los últimos 20 años, Corey Taylor ha sido la voz de Slipknot detrás de la máscara.

Él y sus ocho compañeros de banda se abrieron paso en las listas de éxitos del rock con una visión especialmente agresiva del nu-metal con su álbum homónimo, certificado con doble platino en 1999; y se afianzaron como líderes del género con ‘Iowa’, de 2001, que figura como uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos.

Fuera de Slipknot, Taylor también ha logrado construir una carrera como frontman de Stone Sour, banda de hard-rock que sacó su debut autotitulado en 2002.

En 2015, ese grupo sacó un par de EP de versiones que ofrecían un vistazo a los gustos de Taylor, incluyendo covers de canciones de Judas Priest, Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden, Slayer y muchos otros.

Debido al gusto de Taylor y a su prestigio en la comunidad del metal, fue una de las primeras personas a las que consultó Rolling Stone cuando hizo su lista de los 100 mejores álbumes de metal de todos los tiempos, ofreciendo sus 10 álbumes de metal favoritos.

“Vamos a hacerlo sin un orden real”, dijo. “Hay cuatro o cinco más que probablemente podría meter ahí, pero creo que este es un buen top 10”. Vía RS.

Esto es lo que eligió en orden alfabético:

Anthrax, ‘Worship Music’ (2011)

“Digámoslo así: Crecí con [el álbum de 1987 de Anthrax] ‘Among the Living’ y lo habría elegido si nunca hubieran lanzado ‘Worship Music’. Quiero decir, me gusta ‘For All Kings’, pero me encanta la forma en que regresaron con ‘Worship Music’ y lo agresivo que era. Especialmente con Joey [Belladonna] de vuelta en la voz. “Fight Em ‘Til You Can’t” sigue siendo una de mis canciones favoritas que han escrito”.

Iron Maiden, ‘Somewhere in Time’ (1986)

“Todo este álbum es jodidamente brillante, hombre. Ya sea el tema pseudo-títulado [“Caught Somewhere in Time”], “Heaven Can Wait”, “Stranger in a Strange Land” o “Alexander the Great”. Llevé esa última canción y la toqué para mi clase de historia de octavo grado, y se quedaron alucinados”.

Judas Priest, ‘Screaming for Vengeance’ (1982)

“‘Screaming For Vengeance’ es una p*ta maravilla. Ya sea la apertura con “The Hellion” hasta llegar a “Electric Eye”, o la entrada en “You’ve Got Another Thing Coming”, todo el álbum es increíble. Y la canción principal es ridícula. Sólo escuchar esos gritos, esa m*erda loca saliendo de los altavoces. Yo estaba como, “¿Qué? ¿Debería estar escuchando?” Pero fue un gran álbum y realmente mostró su evolución, lo jodidamente increíble que es la banda”.

Korn, ‘Korn’ (1994)

“Creo que la gente ha olvidado lo explosivos y conmovedores que eran Korn cuando llegaron a la escena. Para mí, lo pondría al mismo nivel que ‘Appetite for Destruction’ y ‘Nevermind’ en cuanto a álbumes que cambiaron las cosas culturalmente. Es uno de esos momentos del tipo “¿De dónde ha salido esta banda?”. Fueron tan jodidamente cruciales para mucha gente en sus vidas. Especialmente para mí. Y hasta el día de hoy, ese álbum se mantiene”.

Megadeth, ‘Peace Sells … but Who’s Buying?’ (1986)

“Tiene una producción más sucia, incluso en las remezclas, que no soporto; el original parece más sucio. Tiene un toque que no se oye en ningún otro sitio. Así que todo ese álbum para mí – que es honestamente una clínica de riffs, es tan jodidamente oscuro e impresionante – es probablemente el álbum que me hizo entrar en Megadeth. Ese es el álbum que me hizo entrar en el metal más duro”.

Metal Church, ‘The Dark’ (1986)

“Fue uno de los álbumes que alguien me puso en una cinta, y no sabía quién era hasta que pregunté. Recuerdo que escuché todas las canciones, especialmente “Start the Fire” y “Ton of Bricks”, y la canción que da título al disco es jodidamente buena. Recuerdo que dije: “Joder, esto es una pasada. ¿Quién es?” Y me lo dijeron, así que salí y compré el álbum”.

Metallica, ‘Master of Puppets’ (1986)

“Este sería mi número uno, si fuéramos del 10 al 1. Es mi álbum de metal favorito. Es el álbum de metal perfecto. No hay una maldita manera de mejorar ese álbum. Nunca. El ‘Master of Puppets’ es perfecto desde el primer rasgueo de la guitarra en “Battery” hasta el último golpe de “Damage, Inc”. ¡Es perfecto! Y lucharé contra cualquiera que diga lo contrario, ¡y ganaré! Porque tendré la justicia de Dios de mi lado [risas], y no aceptaré ninguna mi*rda”.

Pantera, ‘Far Beyond Driven’ (1994)

“Para mí, ‘Far Beyond Driven’ fue el primer ejemplo de cómo podía sonar una producción moderna de metal. Era muy densa y la mezcla era un poco más furiosa. Para mí, fue la primera vez que pude escuchar lo pesados que podían ser y lo dispuestos que estaban a llevar esa m*erda a casa. Y tiene mi canción favorita de Pantera, que es “Becoming”.

Sepultura, ‘Roots’ (1996)

“Ese álbum… Dios mío. Quiero decir, además de ‘Iowa’, ese álbum es probablemente uno de los más densos y pesados que he escuchado, desde el punto de vista de la producción. Es tan asqueroso y a la vez tan jodidamente impresionante. Y algunas de las canciones y los riffs son tan brutales que te quedas como “Mi*rda”. Ese, para mí, es mi disco favorito de Sepultura“.

White Zombie, ‘Astro-Creep: 2000 – Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head’ (1995)