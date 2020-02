El pasado 12 de febrero, The Who dio por comenzada su nueva gira 2020, y como parte de las actividades con motivo del aniversario número 50 del disco ‘Live at Leeds‘, la agrupación ofreció un par de íntimos shows en el club nocturno PRYZM de Londres, convirtiéndose en uno de los lugares más pequeños en los que han tocado en décadas.

Ambos conciertos (que incluían tan solo ocho canciones cada uno) se engalanaron con éxitos como “Substitute”, “Pinball Wizard” y “Won’t Get Fooled Again”, aunque la banda aprovechó la ocasión para debutar dos nuevos sencillos, “Break the News” y “She Rocked My World” que vendrán incluidos en su nuevo LP, ‘Who‘.

Las composiciones son tan recientes, que Roger Daltrey aún no se ha familiarizado con ellas.

Para “Break The News” (escrita por Simon, el hermano de Pete Townshend) tuvo que leer la letra de un manuscrito.

“Estoy en las primeras etapas de los temidos finales de los setenta”, dijo el cantante de 75 años de edad. “Y el recuerdo no es lo que era. Nunca he cantado esta canción antes en vivo. Puede que tenga que leerla … “

‘Who’ será su primera compilación de temas inéditos desde ‘Endless Wire’ de 2006. Muchas de las canciones aún no han sido tocadas en vivo salvo “Hero Ground Zero” y “Ball and Chain” , que se escucharon regularmente durante sus sets del 2019.