Este fin de semana se estrena finalmente la esperada película live-action de Sonic The Hedgehog, el famoso personaje de videojuegos creado por la compañía Sega hace muchos, muchos años.

Y para celebrar el estreno de la película, Puma ha creado unos tenis inspirados en el propio Sonic The Hedgehog, en colaboración con The Shoe Surgeon. Los sneakers de Sonic The Hedgehog destacan por sus colores rojo, blanco y amarillo, así como por basarse en la famosa línea RS-X.

Abajo le puedes echar un ojo a este nuevo par, el cual ya está haciendo salivar a miles de sneakerheads. Sin embargo, la mala noticia es que este par es único, ya que fue hecho”sola y únicamente” para Sonic. Así que no, este par no estará a la venta, nunca.

Sonic The Hedgehog se estrena el próximo 14 de febrero y es protagonizada por Ben Schwartz (en la voz de Sonic The Hedgehog) y Jim Carrey (como el malvado Dr. Robotnik).