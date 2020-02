Hace 17 años, Eminem ganó un Oscar por mejor canción tema con la llegada de “Lose Yourself“.

En ese entonces, el rapero decidió no asistir a la premiación ó dar entrevistas al respecto; mucho menos hablemos de si alguna vez la presentó en vivo en alguna ceremonia relacionada a la Academia, así que el tiempo pasó y el soundtrack dd “8 Miles” quedó en el olvido.

Hasta hoy, claro, que Eminem reventó el escenario de los premios Oscar con una contundente presentación.

Según el rapero, hace 17 años no se veía recibiendo un premio por dos razones:

Además, Eminem confiesa que antes de la ceremonia, ya habían presentado un full show de “Lose Yourself” junto a The Roots para los Grammy, así que no sentían que replicarlo fuera “ideal”.

Ni los Oscar eran de interés, pues no creía en esta clase de dinámicas, ni creía tener la más mínima posibilidad de ganarlo, por lo que ni siquiera se preparó.

Hoy todo a cambiado y Eminem ha regresado más maduro y en paz consigo mismo y la Academia. ¿Qué seguirá?