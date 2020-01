El día de hoy, Morrissey ha compartido lo que sería el más reciente sencillo de su nuevo álbum de estudio, el cual llegará de manera oficial en marzo próximo.

La nueva (y sombría) canción de Morrissey se titula “Love Is On Its Way Out”, y forma parte de su décimo tercer lanzamiento discográfico, titulado I Am Not A Dog On A Chain, el cual llegará el próximo día 20 de marzo.

Escucha a continuación la nueva canción de Morrissey, parte de su primer álbum de estudio desde que lanzó Low In High School en 2017.