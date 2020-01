¡Buenas noticias para todos los fans de Studio Ghibli! la icónica casa cinematográfica nipona ha anunciado el lanzamiento de otros dos soundtracks de su filmografía en vinilo: Se trata de ‘Kiki’s Delivery Service’ de 1989 así como de ‘Porco Rosso’ lanzada en el año de 1992. Ambas bandas sonoras, compuestas por Joe Hisaishi, serán reeditadas a través de Turntable Lab.

Estas dos animaciones se unen a ‘My Neighbor Totoro’, ‘Castle in the Sky‘ y ‘Nausicaä of the Valley of Wind’, quienes también ofrecieron en formato vinilo sus respectivos soundtracks en noviembre del 2018.

El japonés Joe Hisaishi fue contratado por el mismo Hayao Miyazaki en la década de los ochenta para idear la composición de un “álbum de imágenes” para ‘Nausicaä of the Valley of Wind‘. Al escuchar su trabajo, Miyazaki quedó tan impresionado que reemplazó al compositor original de la película por él.

Hisaishi ha trabajado en todas las animaciones que ha dirigido Hayao Miyazaki desde su primer encuentro, y también en ‘Whisper Of The Heart‘, parte del catálogo de Studio Ghibli pero dirigida por Yoshifumi Kondo.

Mientras tanto, Studio Ghibli confirmó que están trabajando en dos nuevas películas durante este 2020, incluida una dirigida por su legendario cofundador, Hayao Miyazaki.