Tal y como lo habían confirmado, Joy Division acaba de lanzar un nuevo video oficial para el clásico ‘Disorder’ como parte del proyecto ‘Unknown Pleasures: Reimagined, que celebra el 40 aniversario del icónico álbum debut de la agrupación liderada por Ian Curtis.

Como parte de las actividades de aniversario, se lanzó un vinilo edición especial junto con mercancía que incluía la famosa portada del disco, así como un proyecto audiovisual que compartiría un video oficial por cada canción del ‘Unknown Pleasures’ re-imaginado el concepto del tema a través del trabajo de 10 directores distintos.

Lo cierto es que los fans de Joy Division no han quedado muy conformes con el trabajo plasmado en los nuevos videos para ‘Unknown Pleasures’, pues aseguran que no les hacen justicia a las canciones, y que además, no parecen haber sido realizados por profesionales.

“Por favor, dejen de arruinar su legado con estos videos extraños. Todos estaríamos felices solo con sus actuaciones pasadas“, comentó un usuario en el canal oficial de Joy Division.

El día de hoy le toca a ‘Disorder’, canción con la que abre el icónico material y cuyo video oficial fue dirigido por el estadounidense Sean Evans, quien anteriormente trabajó en ‘Roger Waters: The Wall’ (2014)’, documental sobre el diseño de escenario de uno de los tours del ex líder de Pink Floyd.

Júzguenlo ustedes mismos a continuación: