El príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, ha liberado un nuevo y muy íntimo video oficial para “Under The Graveyard”, su más reciente sencillo, que se espera sea incluido en su próximo material de estudio titulado ‘Ordinary Man’.

El clip oficial es una especie de cortometraje autobiográfico que relata la dura lucha que sostuvo Ozzy en su juventud en contra del abuso de sustancias ilícitas, así como con el alcohol después de ser despedido de Black Sabbath.

El hijo de Val Kilmer (‘Top Gun’), Jack Kilmer, interpreta a un joven y confundido Ozzy que está al borde de la muerte atrapado en drogas, alcohol y situaciones sexuales. Al rescate llega su futura esposa y manager Sharon Rachel Arden, interpretada por Jessica Barden, protagonista de la serie de Netflix, ‘The End of the F *** ing World‘.

Al respecto de este nuevo video oficial, Ozzy Osbourne declaró:

“Para ‘Under the Graveyard’, Jonas desarrolló la historia como una especie de mini película. Pero, para ser honesto, me cuesta verlo porque me lleva de vuelta a algunos de los momentos más oscuros de mi vida. Afortunadamente, Sharon estaba allí para recogerme y creer en mí. Era la primera vez que estaba para apoyarme por completo y ayudarme a construir, pero ciertamente, no fue la última “.